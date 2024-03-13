مسلسل المعلم الحلقة 2| مصطفى شعبان يكتشف إصابة زوجته بالسرطان

شهدت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل "المعلم" مشاجرة عنيفة بين الفنان مصطفى شعبان الذي يجسد شخصية "معلم" و"عنتر" الشخصية التي يجسدها الفنان منذر رياحنة داخل شادر السمك وسط كبار التجار.

تصاعدت الأحداث بعد خروج "المعلم حامد" الشخصية التي الفنان القدير عبدالعزيز مخيون من السجن، كما تحاول عائلة المعلم شداد الدخول في تجارة المخدرات ودخولها إلى الميناء عن طريق صناديق السمك.

انتهت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل "المعلم"، بعدما اكتشف الفنان مصطفى شعبان إصابة زوجته بمرض سرطان الدم حيث حاولت الإخفاء عنه نتيجة التحاليل الطبية، ظلت تبكي وتتحدث مع حسن ابنها، قائلة: "أنا ممكن أسافر يا حسن عند ربنا.. ولو سافرت متزعلش مني اوعى تنساني يا حسن وابقى تعالى زورنى".

يتعاون مع الفنان مصطفى شعبان في مسلسل "المعلم" كل من: سهر الصايغ ومنذر رياحنة وهاجر أحمد وأحمد فؤاد سليم وعبد العزيز مخيون وسلوى خطاب، طارق النهري، محمود الليثي، أحمد عبدالله محمود، علاء زينهم من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل.