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الأربعاء 13 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

بالصور.. رفع 45 حالة إشغال متنوعة من الطرق العامة بحي العمرانية

جانب من الحملة
جانب من الحملة
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شن حي العمرانية حملات مكبرة صباحية ومسائية وليلية يشنها الحي يوميًا لرفع المخالفات وإزالة التعديات ورفع إشغالات الباعة الجائلين من المقاهي والكافيهات.


يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة برصد المخالفات وإزالة التعديات على الطرق، وذلك بمتابعة وإشراف اللواء أحمد جلال رئيس حي العمرانية.


أسفرت الحملات عن رفع 45 حالة إشغال متنوعة من الطرق العامة وإزالة تعديات الباعة الجائلين ورفع الحواجز الحديدية، وتم مصادرة الشيش من الكافيهات والمقاهي، وتمت الحملة بشارع  " السلام بالعمرانية الشرقية " وتم إيداع المضبوطات بمخزن الحي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما شملت الحملة، أعمال نظافة وكنس وتجريد ورفع مخلفات بالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل والمتعهدين والإدارات المعنية بعدد من الشوارع منها: "شارع خاتم المرسلين، شارع ترعه الزمر، شارع عثمان محرم، شارع فيصل السطحى".

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