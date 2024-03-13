الأمم المتحدة تستخدم طريقًا بريًا جديدًا لتوصيل المساعدات إلى شمال غزة

الأربعاء 13/مارس/2024 - 12:55 ص

كشفت الأمم المتحدة، عن استخدامها طريقا بريا جديدا لتوصيل أغذية إلى شمال قطاع غزة للمرة الأولى منذ ثلاثة أسابيع مع تصاعد الضغوط الدولية على إسرائيل للسماح بوصول المزيد من المساعدات إلى القطاع الساحلي وسط مجاعة تلوح في الأفق.

وقال منسق الأمم المتحدة للمساعدات في الأراضي الفلسطينية جيمي ماكغولدريك لـ "رويترز" الثلاثاء، إن قافلة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي استخدمت طريقا عسكريا إسرائيليا يمتد بمحاذاة السياج الحدودي لغزة للوصول إلى شمال القطاع.

وأكدت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي شذى المغربي، أن البرنامج تمكن من تسليم مساعدات غذائية تكفي 25 ألف شخص إلى مدينة غزة في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، علما أن هذه كانت أول شحنة يرسلها البرنامج إلى شمال القطاع منذ 20 فبراير، وهذا يثبت أن نقل الغذاء عن طريق البر لا يزال ممكنا.

وعبرت المغربي عن أملها في توسيع نطاق هذه المساعدات، مؤكدة الحاجة إلى أن يكون توصيلها منتظما وثابتا، وخصوصا إلى سكان شمال غزة، مشيرة إلى أن البرنامج بحاجة فقط إلى نقاط دخول مباشرة إلى شمال القطاع.