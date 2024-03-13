«مفوض الأونروا»: عدد ضحايا الأطفال في غزة يفوق قتلى النزاعات العالمية لأربع سنوات

في تصريح ملفت، أكد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، فيليب لازاريني، مساء أمس الثلاثاء، على مأساة الأطفال في قطاع غزة بسبب الحرب المستمرة، حيث أشار إلى أن عددهم الذين فقدوا حياتهم خلال أربعة أشهر يفوق عدد الأطفال الذين قتلوا في النزاعات العالمية خلال أربع سنوات.

وصرح «لازاريني» عبر منصة إكس بتغريدة تحمل الصدمة: "أمر مذهل بالفعل. عدد الأطفال الذين فقدناهم في غزة خلال أربعة أشهر يتجاوز عددهم خلال أربع سنوات من كل النزاعات حول العالم"، معبرا عن استنكاره الشديد لما اعتبره "حربا على الأطفال".

واستند «لازاريني» في تصريحه إلى إحصاءات من الأمم المتحدة التي تظهر أن 12،193 طفلا قد فقدوا حياتهم في النزاعات العالمية منذ عام 2019 حتى عام 2022.

وقارن هذه الأرقام بتقارير من وزارة الصحة في غزة، التي تشير إلى وفاة أكثر من 12،300 طفل في القطاع منذ بداية اندلاع الصراع في أكتوبر الماضي حتى نهاية شهر فبراير.

وفي ختام تصريحه، أكد لازاريني بقوله: "إن هذه الحرب ليست سوى حرب على الأطفال. إنها حرب تستهدف طفولتهم ومستقبلهم".