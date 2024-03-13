بعدما أثارته دراما رمضان 2024| ما هو تأجير الأرحام وحكمه في الشرع والقانون؟.. خريطة انتشاره في العالم وتحوله إلى تجارة عالمية.. وخبراء: زنا وتحدِِ لإرادة الله ويؤثر على صحة الجنين

بعدما تناوله أحد مسلسلات الموسم الرمضاني هذا العام عاد "تأجير الأرحام" لإثارة الجدل في المجتمع على مدار الساعات الماضية الأمر الذي دفعنا للبحث في مفهوم هذا المصطلح الذي يعرف أيضًا بـ"الحمل البديل".

تأجير الأرحام أو الحمل البديل.. ما هو؟

وعلى مدار السنوات الماضية انتشر مصطلح "تأجير الرحم" وبخاصة بين المشاهير، وتأجير الرحم هو أسلوب من أساليب التلقيح الصناعي، وهو أن تؤخذ نطفة من زوج "رجل"، وبويضة من زوجته"امرأة"، ثم توضعا في أنبوب اختبار طبي حتى يتم التلقيح، ثم تزرع اللقيحة في رحم امرأة أخرى نظير مال يدفع لها، وقد تفعل ذلك تطوعًا.

وتأجير الأرحام هو طريقة يلجأ الأطباء إليها حين تكون الزوجة غير قادرة على الحمل لسبب في رحمها، ولكن مبيضها سليم منتج، أو تكون غير راغبة في الحمل ترفهًا، وتعرف الطريقة باسم "surrogacy"، بمعنى بالحمل البديل هو إجراء، غالبًا ما يترافق باتفاق قانوني، توافق بموجبه امرأة (الأم البديلة) على إنجاب طفل لشخص آخر أو أشخاص آخرين، بحيث يصبحان والدي الطفل بعد الولادة.

وقد يلجأ الأفراد لهذا الإجراء عندما يكون الحمل غير ممكن طبيًا، أو عندما تكون مخاطر الحمل شديدة الخطورة بالنسبة للأم المقصودة، أو عندما يرغب رجل أعزب أو زوجان مثليان في إنجاب طفل، يعتبر تأجير الرحم أحد تقنيات التلقيح بالمساعدة.

وقد تشمل إجراءات تأجير الرحم تعويضًا ماليًا. يُعرف تلقي الأموال لهذا الإجراء باسم تأجير الرحم التجاري، تختلف شرعية وكلفة تأجير الرحم اختلافًا كبيرًا بين الولايات القضائية، ما يؤدي أحيانًا إلى إشكالية في إجراءات تأجير الرحم، سواء كانت دولية أو بين دولية، وقد يلجأ الأزواج الراغبون بالحصول على إجراء تأجير رحم في بلد يُحظر فيه، إلى السفر إلى ولاية قضائية تسمح بذلك في بعض البلدان، يكون تأجير الرحم قانونيًا فقط إذا لم يتضمن تبادل الأموال.

عندما يكون تأجير الرحم التجاري قانونيًا "في بعض الدول التي تسمح بذلك" يمكن للأزواج استخدام وكالات تابعة لجهات خارجية للمساعدة في عملية تأجير الرحم من خلال إيجاد أم بديلة وترتيب عقد معها. غالبًا ما تجري هذه الوكالات الاختبارات النفسية والفحوصات الطبية الأخرى للأم البديلة لضمان أفضل فرصة للحمل والولادة بشكل صحي. بالإضافة إلى ذلك، عادةً ما تسهل جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بالوالدين المقصودين والأم البديلة.

أين ينتشر تأجير الأرحام حول العالم؟

وينتشر تأجير الأرحام في العديد من الدول حول العالم، وفيم يلى نرصد خريطة توضح توزيع واختلاف الدول في السماح أو تحريم تأجير الأرحام، والتي توضح في الخريطة التالية:

كولومبيا.. سوق ضخم لتجارة "تأجير الأرحام" في العالم

وتعد دولة كولومبيا إحدى أبرز الدول التي ينتشر فيها "تأجير الأرحام"، حيث أصبح العثور على سيدة لتأجير أقرب إلى شراء أي سلعة مثل هاتف محمول أو سيارة من على شبكة الإنترنت، بل أصبحت مصدر رزق للعديد من الشابات لتأمين لقمة العيش في العديد من دول قارة أمريكا الجنوبية.

وتتقاضى بعض النساء 12000 دولار أمريكي لقاء تأجير الرحم، وبعضهن يطلبن أقل من 4000 دولار، ومع شهرة تأجير الأرحام وصلت الأسعار إلى نحو 40 ألف دولار.

حكم تأجير الأرحام في الإسلام؟

وبمجرد الحديث عن تأجير الأرحام، يسأل الكثيرون عن مدى شرعية هذا الإجراء أو الطريقة الطبية للتلقيح الاصطناعي، ولهذا نوضح أن علماء الدين الإسلامي أجمعوا على "تحريمه"، حيث صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العلم الإسلامي في دورته الخامسة سنة 1402هـ بتحريم هذا الأسلوب من أساليب التلقيح.

كما صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورة مؤتمره الثالث سنة: 1407هـ بتحريمه أيضًا.

أستاذ فقه: تأجير الأرحام "زنا" وتحدي لإرادة الله

وفي هذا الشأن، أكدت الدكتور سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن ما يعرف بـ "تأجير الأرحام" أو "الحمل البديل" هو زنا، مشددة على أن أية عملية التلقيح الاصطناعي يتدخل فيها طرف ثالث بين الزوج والزوجة يعد زنا واختلاط الأنساب وسخرية من خلق الله وإرادته.

وأوضحت "صالح" أن تلك الطريقة تعد " تحدي لإرادة الله"، حيث تعتمد على تجميد البويضات والمني لاستخدامها في اي وقت غير جائز، كما تعد تحديا لإرادة الله مستشهدة بقوله الله تعالى: "ويجعل من يشاء عقيما".

ودعت إلى ضرورة اللجوء إلى التلقيح الاصطناعي في أضيق الحدود، وفي وجود طبيب "أمين"، يقوم على العملية بالكامل من خلال باستخراج بويضة من الزوج ومني من الرجل بدون اي تدخل لطرف ثالث، لا متبرع، ولا تأجير رحم، ولا من بنك التجميد

وأوضحت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أنه في حالة اللجوء للتلقيح الصناعي أو طفل الأنابيب يجب وجود طبيب امين ويكون باستخراج بويضة من الزوج ومني من الرجل بدون اي تدخل لطرف ثالث، لا متبرع، ولا تأجير رحم، ولا من بنك التجميد.

طبيب: تأجير الأرحام يؤثر على صحة الجنين

من جهته، قال الدكتور جمال أبو السرور، أستاذ أمراض النسا والتوليد بكلية الطب جامعة الأزهر، إن رأى الدين واضح وصريح في مسألة "تأجير الأرحام"، حيث تم تحريمه مثل ختان الإناث، والذى كان رأي الدين فيه مفيد صحيا للصحة الفتاة وهو ما تعرف عليه الأطباء مؤخرا".

وأوضح "سرور" أن الرأي العلمي يقول إن نمو الجنين في الرحم يشكل مسار حياته الصحية، وبالتالي فإن تأجير الأرحام محرم في بعض الدول ويؤثر صحيا على صحة الجنين"، مشيرا إلى أن تأجير الأرحام يختلف عن بنك البويضات الذي يعتمد على استغلال التطور التكنولوجي في مجال أطفال الأنابيب، ويتم اللجوء إليه كخدمة إنسانية لمرضى الأورام والذين يتأثرون بشكل كبير من العلاج الكيميائي والذي قد يسبب لهم مشاكل في الحمل، ومن ثم فلا يوجد تحريم أو مخالفة للدين والشرع فيه".