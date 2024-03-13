إطلاق مسابقة «قراءات صينية» في دورتها الثانية من «صفصافة» خلال شهر رمضان

أعلنت سلسلة "قراءات صينية" ودار صفصافة للنشر عن إطلاق الدورة الثانية من مسابقة قراءات صينية للترجمة (دورة عام 2024) تحت رعاية جامعة فاروس (كلية اللغات والترجمة) بالإسكندرية وبالشراكة مع معهد خواتشنغ للأدب بالصين.



الاشتراك في المسابقة مفتوح لدارسي اللغة الصينية بالجامعات والمعاهد المصرية بين سن 18 و28 عامًا (بحيث لا يتخطى عمر المتاسبق 28 عامًا في نهاية مارس 2024) وسيبدأ استقبال المشاركات من اليوم ويستمر تلقي الترجمات واستمارة الاشتراك حتى تاريخ 7 أبريل 2024.



وعلى من يرغب في الاشتراك بالمسابقة أن يرسل رسالة بالبريد الالكتروني ليحصل على الاستمارة والنص الصيني المطروح للترجمة خلال المسابقة.



وسيحصل الفائز الأول على فرصة للسفر إلى الصين، كما ستحصل المراكز من الثاني إلى الخامس على جوائز مالية وعينية، بالإضافة إلى عدد من الجوائز التشجيعية، وسيتم تكريم الفائزين في حفل بجامعة فاروس سيتم الإعلان عن تفاصيله مع إعلان نتائج المسابقة.