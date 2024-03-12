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الأربعاء 13 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

إنتصار: أنا عضو فريق الأشرار في "المعلم" ودماغي قفل

الفنانة انتصار
الفنانة انتصار
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قالت الفنانة إنتصار إنها تقدم شخصية شريرة في مسلسل "المعلم" وسيتصاعد شرها تدريجيًا داخل سوق السمك، لتنضم إلى فريق الأشرار في العمل مع آخرين منهم طارق النهري.

أضافت خلال مداخلة هاتفية إلى برنامج "التاسعة" مع الإعلامي يوسف الحسيني على القناة الأولى؛ أن شخصيتها خليط من الصفات الصعيدية بحكم مولدها والاسكندرانية مكان معيشتها، مشيرة إلى مفاجآت في الأحداث خلال الحلقات المقبلة.

مسلسل "المعلم" من تأليف محمد الشواف وإخراج وإخراج مرقس عادل ومن بطولة مجموعة من النجوم منهم مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبدالعزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة وسلوى خطاب.

انتصار المعلم سوق السمك