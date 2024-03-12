حلول عاجلة لمواجهة تداعيات إيقاف قطار أبو قير وتنفيذ مشروع المترو

اجتمع اليوم اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بجهاز تنظيم النقل البري التابع لوزارة النقل وكافة الأجهزة المعنية للاستماع إلى عرض الحلول العاجلة التي تم اتخاذها لحل كافة الشكاوى التي تم رصدها على أرض الواقع مع بدء إيقاف خط سير قطار أبو قير بالكامل منذ الأول من مارس الجاري.

في إطار المتابعة المستمرة مع جهاز تنظيم النقل البري التابع لوزارة النقل والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية لاتخاذ كافة التدابير العاجلة لمواجهة أي تداعيات طارئة تحدث أثناء تنفيذ مشروع مترو أبو قير وإيجاد حلول فورية لشكاوى المواطنين نتيجة ما يطرأ من مستجدات على أرض الواقع خلال عملية التنفيذ.

وعرض المهندس محمد بشر وكيل الوزارة بجهاز تنظيم النقل البري التابع لوزارة النقل على محافظ الإسكندرية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ حزمة الإجراءات والحلول العاجلة التي تم اتخاذها بالتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية لضمان توفير وسائل النقل البديلة وخطوط السير المتفق عليها مسبقًا واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة لمنع تجزئة بعض السائقين للمسافات.

تضمنت الإجراءات قيام جهاز تنظيم النقل البري التابع لوزارة النقل بالإعلان عن خريطة نهائية بمسارات النقل البديلة، وعدد المركبات فيها وسعر الأجرة فيها في ضوء المستجدات التي طرأت على أرض الواقع أثناء عملية التنفيذ ووفق الشكاوى الواردة من المواطنين في تلك المناطق.

وأكد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ أن الدولة رغم كل الظروف والتحديات قامت بالمضي قدمًا نحو تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى التي كانت مجرد حلم في السابق وأنه في سبيل ذلك سيكون هناك تحديات على أرض الواقع أثناء عملية التنفيذ تحتاج لتضافر كافة الجهود إلا أن تلك التحديات يجب ألا تؤثر على المواطن السكندري.

وطالب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ جهاز النقل البري التابع لوزارة النقل بالبدء الفوري في زيادة مركبات النقل البديلة وفق ما تم الاتفاق عليه مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية، والتزام سائقي تلك المركبات بخطوط السير مع الإعلان عن خريطة تلك المسارات في ضوء التغيرات التي طرأت على أرض الواقع.

وفي الإطار نفسه استعرض اللواء خالد جمعة السكرتير العام لمحافظة الإسكندرية حزمة الحلول التي تم الاتفاق عليها مع جهاز النقل البري التابع لوزارة النقل من أبرزها تشكيل لجنة للانعقاد بشكل دوري للوقوف على المناطق الأكثر احتياجا لوسائل نقل المواطنين بكافة الاتجاهات بمحافظة الإسكندرية ووضع حلول فورية لتنفيذها بالتنسيق مع جهاز النقل البري وإدارة المرور وكافة الأجهزة المعنية.

كما تم التأكيد على الملاحظين التابعين لجهاز تنظيم النقل بالمتابعة المستمرة على مدار الساعة والتنسيق مع إدارة أزمات ديوان عام المحافظة للتعامل مع أي أزمات طارئة متعلقة بوسائل النقل البديلة على طول خط مسار قطار أبو قير بداية من محطة مصر، وكذلك الاحتفاظ بعدد من السيارات الاحتياطية للدفع بها لمجابهة أي احتياجات طارئة وذلك تنسيقًا مع الإدارة العامة للأزمات بديوان عام المحافظة.

في ذات السياق تم التأكيد على إعادة التنويه بمسارات خطوط الأتوبيسات التي تم توفيرها كخدمة نقل بديلة لقطار أبوقير الحالي، وذلك أثناء فترة تنفيذ مشروع مترو الإسكندرية.

جاء ذلك بحضور كل من المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد محافظة الإسكندرية، والمهندس محمد بشر وكيل وزارة- جهاز تنظيم النقل البري، واللواء عصمت الأشقر مستشار المحافظ للمشروعات، ومحمد صلاح مدير مكتب المحافظ ومدير عام الشئون الاقتصادية، واللواء أحمد شعبان مدير محطات الركاب والانتظار، ومصطفى عرابي مدير إدارة الأزمات بديوان عام المحافظة وكافة الأجهزة المعنية.

وأعضاء البرلمان كل من النائب السيد جمعة، والنائب سامح السايح، والنائب أبو العباس فرحات، والنائب محمد الرشيدي، والنائب محمود قاسم، والنائب أحمد الشريف، والنائب طارق السيد، والنائب إيهاب أبو كليلة، والنائب خالد شلبي، والنائبة سوسن حسني حافظ، والنائبة سارة النحاس.