لم يستعد وعيه بشكل كامل.. بيان جديد من المستشفى عن حالة أحمد رفعت لاعب فيوتشر الصحية

أصدر المستشفى الذي يعالج به أحمد رفعت لاعب نادي فيوتشر، بياناًا بشأن آخر تطورات الحالة الصحية للاعب، الذي شغل الرأي العام بعد سقوطه في الدقيقة 88 من مباراة فريقه ضد نادي الاتحاد السكندري ضمن الدوري المصري.

وأكد المستشفى فى بيانه: أن أحمد رفعت لاعب نادي فيوتشر ومنتخب مصر حضر إلى المستشفى بسيارة الإسعاف، حيث وصل في حالة توقف لعضلة القلب، وطبقا للبروتكولات الطبية، جرى عمل إنعاش قلب رئوي استمر لأكثر من ساعتين في الطوارئ.

وتابعت: أثناء إنعاش قلب رئوي، حدث أكثر من مرة اضطراب في ضربات القلب؛ مما استدعى استخدام الصدمات الكهربائية أكثر من عشرين مرة، وبعدها وُضع المريض على أنبوب التنفس الصناعي بعد استقرار الحالة، ونُقل عقب ذلك إلى العناية المركزة لاستكمال العلاج، ووضع المريض على جهاز تنفس صناعي، لمحاولة ضبط نسبة الأكسجين، والحموضة وثاني أكسيد الكربون.

وأكدت المستشفى أن حالة اللاعب حاليا أفضل بالنسبة لضغط الدم ولكنه لم يستعد الوعي بشكل كامل، وتبين من نتيجة أشعة المخ عدم تضرره، وأشعة الصدر ظهرت وجود احتقان والتهابات ناتجة عن إنعاش القلب الرئوي.

وأوضحت: أن وضع المريض على أدوية داعمة لضغط الدم وأدوية محفزة للقلب لاستعادة ضغط الدم والدورة الدموية لزيادة الدم الواصل للأطراف والكلي، وتم عرض المريض على استشاري القلب واستشاري المخ والأعصاب لتقييم حالته ومتابعتها، وسحب التحاليل والفحصات اللازمة لمعرفة سبب توقف القلب.

ويذكر أن اللاعب أحمد رفعت تعرض أمس لحالة هبوط في الدورة الدموية وأزمة قلبية أثناء مشاركته في مباراة الاتحاد ومودرن فيوتشر باستاد الإسكندرية، وسقط على أرض الملعب، ليهرع إليه زملاؤه والفريق الطبي من أجل الاطمئنان عليه، والتوجه به بشكل سريع إلى المستشفى ومحاولة إنقاذه.

وفي تصريحات صحيفة للدكتور رامي السيد نائب مدير المستشفى المتابع لحالة اللاعب بالإسكندرية، قال: إن المستشفى استقبل اللاعب أحمد رفعت وكان يعاني من توقف في عضلة القلب لمدة ساعتين، ولكنه استجاب للعلاج بشكل ضعيف، وتم تشكيل فريق طبي بسبب حالة الخطرة.

وأضاف «السيد» أنه تم إجراء إنعاش مستمر ومتواصل للقلب والرئة فترة زمنية طويلة حتى استجاب القلب بالرغم من حالته الضعيفة، وهو الآن على جهاز التنفس الصناعي وهناك فريق طبي متخصص يتابع حالته بشكل مستمر، وتتوفر كافة الإمكانيات لإسعافه، وأكد على نقله في حالة إذل تتطلب ذلك ولكن ما زالت حالته خطيرة ونأمل أنّ تتحسن.