البنك الأهلي يلحق بالأهلي أول هزيمة في الدوري "صور"

خطف فريق البنك الأهلي فوزا مثيرا من الأهلى بنتيجة 4-3 في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الثلاثاء على استاد القاهرة الدولي في الجولة 15 من مسابقة الدوري الممتاز.

ألحق البنك الأهلي أول هزيمة بالأهلي في الدوري هذا الموسم

سجل رباعية البنك الأهلي كل من، كريم بامبو ومحمد هلال وسعيدو سامبوري وياو أنور في الدقائق 7 و63 و84 والدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

بينما أحرز ثلاثية الأهلي أنتوني موديست ورضا سليم وحسين الشحات في الدقائق 4 و28 و71.

بهذه النتيجة توقف رصيد الأهلي عند 17 نقطة في المركز العاشر ، بينما رفع البنك الأهلي رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثالث عشر.

وأعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل الفريق لمواجهة البنك الأهلي.

جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: عمر كمال ورامي ربيعة وعلي معلول وأكرم توفيق.

خط الوسط: مروان عطية وإمام عاشور ومحمد مجدي أفشة وكريم فؤاد ورضا سليم.

خط الهجوم: موديست.

فى حين، أعلن طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلى عن تشكيل الفريق لمواجهة الأهلى فى الدورى.

وجاء تشكيل البنك الأهلي كالتالى:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: أيمن أشرف، محمود الجزار، محمد عبد الغنى، محمد بسيونى، اسحاق يعقوبو.

خط الوسط: محمد فتحى، سعيدو سيمبورى، محمد هلال.

خط الهجوم: ياو انور، كريم بامبو.

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالى:

حسن شاهين، محمود قاعود، عاصم صلاح، اسامة فيصل، جريندو، أحمد النادرى، إبراهيم حسن، سيرجى اكا، موسى فراوى