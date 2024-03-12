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الأربعاء 13 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

الحلقة الثانية.. أكرم حسني أب للإيجار في بابا جه

بابا جه
بابا جه
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كشفت الحلقة الثانية من مسلسل بابا جه للنجم أكرم حسني عن قبوله بالذهاب مع الطفل زياد (سليم مصطفى) ليكون له أبً لمدة يوم واحد، ولكنه يتفاجأ بترحاب كبير من الطفل ووالدته، ليشعر بالفعل وكإنه في بيته.

وبعد أن عرضت عليه والدة الطفل نها (فريال يوسف) أن يأتي لها أسبوعيًا ويلعب دور والد الطفل زياد وذلك بمقابل مادي، رفض هشام (أكرم حسني) في البداية، ولكنه وافق بعد الحادثة التي حدثت لسيارته وانقطع معها الدخل المادي.

وبدأ هشام وياسر مشروع تأجير للآباء، وبالفعل حصل هشام على أول طلب، حيث هناك شاب مراهق يريد تأجير أبًا بسبب مشكلة له في المدرسة، ووافق هشام على الطلب، ولكنه تفاجأ بأن المشكلة مع ضابط شرطة، فكيف سيتعامل هشام مع هذه الورطة؟

أكرم حسني سليم مصطفى بابا جه