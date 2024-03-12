السلطات الصحية الأمريكية ترسل فريقا لشيكاجو بسبب تفشي الحصبة

أعلنت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية، اليوم الثلاثاء، فريقًا إلى شيكاجو للمساعدة في دعم مسؤولي الصحة هناك بعد تأكيد العديد من حالات الحصبة.

وقالت المراكز، في بيان نقلت عنه صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، "ترسل مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها فريقًا من الخبراء لدعم الاستجابة المحلية لحالات الحصبة الأخيرة، ومن المتوقع وصولهم غدًا".

وأضاف البيان: "يواصل مركز السيطرة على الأمراض التوصية بالتطعيم الآمن والفعال ضد الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية كجزء من جدول التحصينات الروتينية لجميع الأطفال والبالغين، مع إرشادات خاصة للسفر الدولي".

وتابع البيان: "نظرًا لأن بعض سكان شيكاجو بشكل عام لم يتم تطعيمهم، لا تزال هناك فرصة لانتشار الفيروس. ولذلك، تتعامل إدارة الصحة العامة في كاليفورنيا مع هذه الاستجابة على أنها استجابة على مستوى المدينة وتدعو جميع السكان المؤهلين غير المحصنين إلى التطعيم الآن".

وأشار البيان: "سيعمل موظفو مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها مع مسؤولي شيكاجو لتحديد مصادر انتقال العدوى المحتملة وتقديم التوجيه السريري ودعم التوعية. ويساعد القسم أيضًا في توفير اللقاحات إلى الإدارة والمناطق المجاورة".

وقالت إدارة الصحة العامة في شيكاجو، في بيان، إن معظم سكان شيكاجو يتم تطعيمهم بشكل روتيني في مرحلة الطفولة وبالتالي ليسوا معرضين لخطر كبير.

وأضافت الإدارة أنها قامت بتقييم وتحصين 900 من سكان المأوى ضد الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية خلال عطلة نهاية الأسبوع بينما قامت أيضًا بتقييم حالة المناعة لـ 700 آخرين.

وحتى أمس الإثنين، أكدت إدارة الصحة العامة في شيكاجو خمس حالات إصابة بالحصبة في المدينة، أربع منها في ملجأ للمهاجرين في حي بيلسن. تم تأكيد الحالتين الأخيرتين لدى بالغين في الملجأ وهم في حالة مستقرة.

وخلال الأسبوع الماضي، أكد مركز السيطرة على الأمراض 45 حالة إصابة بالحصبة في 17 ولاية وولاية قضائية: أريزونا، وكاليفورنيا، وفلوريدا، وجورجيا، وإلينوي، وإنديانا، ولويزيانا، وميريلاند، وميشيجان، ومينيسوتا، وميسوري، ونيو جيرسي، ومدينة نيويورك، وأوهايو، وبنسلفانيا، وفرجينيا وواشنطن.