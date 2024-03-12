الدقيقة 30.. الجونة يسجل الهدف الأول في شباك الزمالك

سجل رضا صلاح لاعب الجونة هدف فريقه الأول في شباك الزمالك بالدقيقة 30 من زمن الشوط الأول، في اللقاء الذي يقام مساء اليوم باستاد خالد بشارة في الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

يخوض الزمالك اللقاء بتشكيل يضم :

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : أحمد فتوح - حمزة المثلوثي - محمود علاء - عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - أحمد حمدي.

خط الهجوم : ناصر ماهر - سامسون أكينيولا- محمود عبد الرازق "شيكابالا".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد و حسام عبد المجيد ومصطفى الزناري ومحمد شحاتة وسيد عبد الله "نيمار" و عبد الله السعيد ويوسف أوباما ومصطفى شلبي وناصر منسي .