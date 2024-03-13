الدراسة في رمضان| طلاب وخبيرة تربوية يقدمون تجاربهم.. ونصائح لأولياء الأمور وأبنائنا لتحقيق إنجاز في المذاكرة

مع حلول شهر رمضان الكريم واجتماعات الأسرة والعائلة المستمرة، يقابل أبنائنا الطلاب تحديات كبيرة في الاستمرار بالمذاكرة خاصة أن المذاكرة والعام الدراسي مازال جاريًا، والواجبات والامتحانات الشهرية مستمرة، إضافة إلى أن امتحانات نهاية العام ستبدأ في شهر مايو القادم، وهو موعد قريب بعد نهاية الشهر الكريم والاحتفال بعيد الفطر المبارك.

في هذا التقرير توضح «البوابة نيوز» كيف يذاكر الطلاب وما هي النصائح التي يجب على أولياء الأمور الاستعانة بها لمساعدة أبنائهم في الاستمرار لتحصيل دروسهم، والتمتع ببهجة رمضان والتجمعات العائلية.

مذاكرة وروحانيات

في البداية قال الطالب يوسف أحمد، طالب في الشهادة الإعدادية، لـ«البوابة نيوز» إنه يحاول تنظيم الوقت في رمضان ما بين المذاكرة وتقضية أعماله في الأسرة وبين الصلاة والروحانيات، مشيرًا إلى أنه يقوم بالمذاكرة من الساعة 1 ليلا حتى صلاة الفجر، بينما يشاهد دراما التليفزيون بعد المغرب حتى وقت صلاة العشاء.

وفي نفس الحديث قالت فاطمة عبدالله، طالبة في الشهادة الإعدادية، إنها تقوم بالذهاب إلى المدرسة يوميا، وترجع إلى منزلها لتأخذ قيلولة حتى صلاة العصر، ثم تقوم بمشاركة السرة في تحضير مائدة الطعام وفي هذا الوقت تشاهد بعض الدراما حتى وقت صلاة العشاء.

وأشارت أنها تقوم بالمذاكرة من صلاة العشاء حتى موعد السحور ثم تنام مبكرا للذهاب إلى المدرسة، وأنها تحاول ألا تراكم الدروس لأن الامتحانات تعد قريبة جدا في شهر مايو بعد الشهر الكريم وعيد الفطر المبارك.

تشجيع وتحفيز

في هذا السياق أوضحت الخبيرة التربوية والأسرية داليا الحزاوي مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر أن هناك معضلة تواجه الطلاب في كيفية تنظيم أوقاتهم خلال شهر رمضان، ما بين المذاكرة والمدرسة من جهة، والاجتماعات الأسرية خلال رمضان والروحانيات الخاصة بهذا الشهر الفضيل.

وأضافت الحزاوي، في تصريحات لـ "البوابة نيوز"، أنه من الضروري على أولياء الأمور توعية أبنائهم أن شهر رمضان شهر نشاط وعبادة وعمل وليس خمول وكسل، ويجب أن يتم توعيتهم من خلال سرد القصص النبوي والأحداث التاريخية التي شهدها شهر رمضان مثل الفتوحات الإسلامية والمعارك التي انتصر فيها المسلمين مثل غزوة بدر، وأيضًا في وقتنا الحالي مثل نصر أكتوبر الذي تزامن مع شهر رمضان.

وحول متابعة التليفزيون والدراما الرمضانية، فحذرت الحزاوي من توازي المذاكرة مع مشاهدة التلفزيون ففي هذه الحالة سيكون التركيز ضعيف جدا ونصحت الخبيرة التربوية طلابنا وأبنائنا الأعزاء بضرورة إنشاء جدول دراسي للمذاكرة خلال الشهر لوضع التزامات وتكليفات محددة بشكل مسبق.

ولفتت الحزاوي أنه يمكن تشجيع الأبناء من خلال عمل مكافأة رمزية عند إنجاز جدول المذاكرة اليومي بمشاهدة برنامج أو مسلسل وهذا سوف يدفعهم إلي الاهتمام بإنجاز المذاكرة بشكل جيد حتى يحصلون على هذه المكافأة.

الأوقات الجيدة للمذاكرة

وعن أوقات المذاكرة الجيدة والتي تتميز بالتركيز المرتفع تكون بعد الإفطار بساعتين وبعد السحور ويمكن قبل الإفطار سماع الفيديوهات التعليمية أو أخذ قسط من الراحة حتى يكون الابن مستعد للمذاكرة بعد الإفطار بشكل جيد وفعّال.

وأضافت الحزاوي أنه على الأمهات الاهتمام بالتغذية الصحية والسليمة بما يقدم للأبناء في الإفطار والسحور، وضرورة تقليل التجمعات العائلية والعزومات حتى يستطيع الأبناء التركيز في المذاكرة بعيدًا عن أي مشتتات ويمكن الاكتفاء بعمل تلك التجمعات في الإجازة الأسبوعية.

