" واكلين فى دماغنا عشان تفاهات".. تتر "رامز جاب من الآخر" بتوقيع محمد البوغه

يتعاون الشاعر الغنائي محمد البوغه مع النجم رامز جلال خلال تتر برنامج المقالب "رامز جاب من الآخر" الذي يعرض خلال شهر رمضان الكريم، ذلك بعد أن تعاونا سابقا في تتر البرنامج على مدار مواسمه الماضية.

يقول محمد البوغه عن تتر "رامز جاب مالأخر":" نقدم هذا العام تجربة كوميدية مختلفة بالتجديد فى المفردات لتصف حال الجمهور الذي يتابع خناقات المشاهير والتريندات المختلفة، ونتناول الموضوع بشكل طريف".

ويضيف البوغه :" هناك كيميا خاصة بيننا كفريق عمل لتتر برامج رامز ونحرص كل عام على تقديم الجديد، وبشكل خاص الكتابة لرامز تمنحني مساحة خاصة ربما لا تتوفر خلال كتابة الأغاني العادية، فالموضوع نفسه يسمح بالخيال والهزار فهو برنامج مقالب هدفه إسعاد الجماهير".

رامز جلال يقدم هذا العام في "رامز جاب مالآخر" فكرة مختلفة عبر تواجد شخصين مشهورين في المقلب بينهما خلاف معروف لدى الجمهور لما حدث بينهما من تبادل تصريحات عبر البرامج المختلفة والسوشيال ميديا.

تتر البداية والنهاية للبرنامج من كلمات محمد البوغه ألحان محمد عبد المنعم، توزيع أحمد عادل، مكساج وماستر أمير محروس.

تقول كلمات تتر البداية :

يظنون أن التريند .. بالخناق والعند

ومن أقوالى الشهيره :

ولا بسلامتك بيكيه

ولا بسلامتك شاكيرا

حوارات .. حكايات

واكلين فى دماغنا عشان تفاهات

حوارات .. حكايات

فاضيين احنا لقصف الجبهات !

ده يشيط .. ده يزيط

وده فى التلقيح قال يعنى حويط

هارشين .. قاريين

طالعين على قفا غيركو تريندات



بلا بلا بلا بلا ظيطه

مش ناقصه حوارات عبيطه

على على على ع الهادى

يتظبطوا أحلى تظبيطه

ولا ولا ولا فارقالى

أنا الشقاوه دى مجالى

كده كده كده خلصانه

يا شقيقى سهله وبسيطه

رامز جاب م الأخر اتاخر

واظبط نفسك منك ليه

هنا بالصلاه ع النبى هتحاسب

على حواراتك .. ملناش فيه

هاتوا الكلب الألمانى

هاتوا دى ناس مش سالكين

شكلى اما بطول بالى

بيزيطوا ويعملوا ناصحين

هاتوا الكلب الألمانى

هاتوا دى ناس مش سالكين

شكلى اما بطول بالى

بيزيطوا ويعملوا ناصحين

هزه الهزه هيتهز ولو جز إديله على عينيه

طير كل اللى يقير كسر مش هنسمى عليه

يا لهوى .. يا لهوى .. يا لهوى .. يا لهوى .. يا لهوى

يا لهوى .. يا لهوى .. يا لهوى .. يا لهوى .. يا لهوى

فك الدنيا معاك تتفك وسلك نفسك مش فاضيين

إسلك منك له له ليها يا إما هتفضلوا هنا بايتين

هاتوا الكلب الألمانى

هاتوا دى ناس مش سالكين

شكلى اما بطول بالى

بيزيطوا ويعملوا ناصحين

اللى مبيجيش ع الهادى

ييجى بحبة تكدير

لما يشوفوا وشى التانى

هيقولوا أسفين يا كبير

شكل النفسيه خرابه

شكل النفسيه جحيم

جيبوا من الأخر وقتى

يا إما مصيركو هيبقى أليم

رامز جاب م الأخر".

يشار إلى أن محمد البوغه تعاون مع رامز جلال في كتابة تترات عدد من برامج المقالب، حيث كتب له من قبل تترات البرامج:"رامز واكل الجو، رامز بيلعب بالنار، رامز تحت الأرض، رامز تحت الصفر، رامز في الشلال"، "رامز مجنون رسمي"، "رامز عقله طار"، و"رامز نيفر إند"، إلى جانب تعاونهما سينمائيا في أغنية فيلم "كنغر حبنا".

وتعاون محمد البوغه مؤخرا مع الهضبة عمرو دياب في الأغاني "مضحوك علينا"، "واخدين راحتهم"، "خلص على قلبي".