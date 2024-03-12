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الثلاثاء 12 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تليفزيون البوابة

أحمد داش وعصام عمر يتورطان في قضية بسبب والدهما بـ"مسار إجباري".. شاهد

مسلسل مسار إجباري
مسلسل مسار إجباري
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شهدت الحلقة الثانية من مسلسل مسار إجباري احداثا مثيرة، حيث ظهر حسين “أحمد داش” وهو يتفق مع علي “عصام عمر” على مواعيد زيارة مختلفة لوالدهما “محمود البزاوي” حتى لا تكتشف والدتهما زواج والدهما من أخرى، ويكتشف حسين “أحمد داش” خيانة صديقه له ويضربه، وتنتهي أحداث الحلقة بمعرفة حسين وعلي بتورط والدهم في قضية وأنه تدخل في تقرير الطب الشرعي.
المسلسل من بطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، ياسمينا العبد، مي الغيطي، رشدي الشامي وعدد آخر من الفنانين، وسيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوي ومن إخراج نادين خان.

مسلسل مسار إجبارى أحمد داش عصام عمر