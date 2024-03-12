غادة عبدالرازق تنجو من الموت في الحلقة الثانية من "صيد العقارب"

شهدت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل «صيد العقارب» إنقاذ "على" الذي يجسد شخصيته الفنان محمود عبد المغني لشقيقته "عايدة" والتي تجسد شخصيتها غادة عبد الرازق، بعد تعرضها للدغة عقرب سام، وذلك بعد اتصاله بالإسعاف ونقلها إلى المستشفى.

استيقظت "عايدة" على صوت شقيقها "على" داخل المستشفى أثناء تلاوته للقرآن الكريم، بعد إنقاذها، كما حضر زوجها "ياسين" والذي يجسد شخصيته الفنان محمد علاء الذى اطمئن عليها واصطحبها لخارج المستشفى.



انتقل المشهد الى "حسن" والذي يجسد شخصيته الفنان أحمد ماهر وقام بتعنيف ابنته عايدة " بسبب عملها فى العقارب، ولكنها أخبرته بأنه شغل هام بالنسبة لها وأنها تحقق منه أرباح كبيرة، ولكنه طلب منها أن تبتعد عنه وبعد حدوث مشادات بينهما استطاع "على" أن يهدأ الأمور بينهما.

يشارك في بطولة مسلسل صيد العقارب العديد من الفنانين، أبرزهم الفنانة غادة عبد الرازق، محمد علاء، سيمون، أحمد ماهر، رياض الخولي، ميار الغيطي، منال سلامة، أحمد ماجد، محمد علي رزق، مي القاضي، محمود عبد المغني، وآخرون، والعمل من إخراج أحمد حسن.