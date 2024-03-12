موديست يسجل هدف التقدم للأهلي في مرمى البنك

افتتح الفرنسي أنتوني موديست التسجيل للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مرمى البنك الأهلي باللقاء الذي يجمعهما حاليا على استاد القاهرة الدولي في الدوري الممتاز.

جاء هدف موديست في الدقيقة 4 من بداية اللقاء.

وأعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي التشكيل الذي يخوض به مواجهة البنك الأهلي بعد قليل على استاد القاهرة الدولي في الجولة 15 من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي المركز التاسع في جدول مسابقة الدوري الممتاز برصيد 17 نقطة بينما يمتلك البنك الأهلي 12 في المركز الخامس عشر.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: علي معلول ورامي ربيعة وعمر كمال عبد الواحد وأكرم توفيق

خط الوسط: إمام عاشور ومروان عطية ومحمد مجدي أفشة

خط الهجوم: رضا سليم وموديست وكريم فؤاد.