تجديد حبس سائق بتهمة الشروع فى قتل شاب بالسلام

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام تجديد حبس سائق 15 يوما علي ذمة التحقيقات بالشروع في قتل شاب .

كان قسم شرطة السلام قد تلقى بلاغا بإصابة شاب بطعنة نافذة خلال مشاجرة بدائرة قسم شرطة السلام.

بانتقال قوات الأمن تبين إصابة شاب بطعنة وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

من خلال التحريات الأولية وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة سائق بسبب خلاف على الأجرة.

عقب تقنين الإجراءات اللازمة،القت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض علي المتهم واعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.