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الثلاثاء 12 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

البيت الأبيض: بايدن لن يدعم أي هجوم إسرائيلي لا يحمي المدنيين

مستشار الأمن القومي
مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان
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أكد مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لن يقدم الدعم لأي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح، ما لم تكن تلك العملية تحمي المدنيين.

وأوضح سوليفان أن البيت الأبيض لم يطلع بعد على أي خطة موثوقة تنفذ ذلك.

وأشار سوليفان إلى أن بايدن يعتقد أن الطريق نحو السلام والاستقرار في المنطقة لا يكمن في شن هجوم على رفح، حيث يقطن حوالي 1.3 مليون نسمة، من دون وجود خطة موثوقة للتعامل مع السكان هناك.

وأكد سوليفان أن الرئيس بايدن يؤمن بأهمية حماية المدنيين وتجنب الأضرار الجسيمة للمدنيين في أي عملية عسكرية، مشددًا على ضرورة وجود خطة موثوقة وفعالة للتعامل مع الوضع الإنساني في رفح قبل التفكير في أي عمل عسكري هناك.

البيت الأبيض جيك سوليفان بايدن