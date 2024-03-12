أبرزهم سيوة والبرلس.. تصوير مسلسل المداح "أسطورة العودة" في 5 مدن

من الأشياء التي لفتت الأنظار مع عرض أول حلقات الجزء الرابع من مسلسل المداح «أسطورة العودة»، هى أماكن التصوير المختلفة، حيث تم تصوير المسلسل في 5 مدن ومن أبرزهم كوم الشقافة في إسكندرية ومقابر برج البرلس وجبل الموت ومعبد الوحي آمون في سيوة وفي النيل بأسوان، وأيضا تم التصوير في الفيوم وهو مشهد مجمع المحاكم الذي ظهر في صابر المداح مع أبطال العمل في أول حلقات المسلسل.

مسلسل المداح "أسطورة العودة"، بطولة حمادة هلال وفتحي عبد الوهاب وهبة مجدي ودنيا عبد العزيز وخالد سرحان ومحمد عز وحنان سليمان وتامر شلتوت وصبحي خليل وظهور خاص لبعض النجوم مثل سهر الصايغ ومي سليم ودياب وحمزة العيلي ومن تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج.