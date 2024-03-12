السفير الإيطالي: تاريخ العلاقات الودية مع مصر يرجع إلى آلاف السنين

قال السفير الإيطالي في القاهرة ميكيلى كوارونى، إن إيطاليا ومصر تتمتعان بتاريخ طويل جدا من العلاقات الودية التي تعود إلى قرون عديدة بل وحتى آلاف السنين.

وأضاف " كوارونى "، في لقائه مع قناة "القاهرة الإخبارية": "نحن شركاء منذ أي وقت في البحر الأبيض المتوسط، وثمة علاقة قوية جدا بين البلدين وبين الشعبين، نحن الحكومة الإيطالية ملتزمون تماما وبقوة بتعزير العلاقات في الجوانب المختلفة كافة على الجانب السياسي وعلي الجانب الاقتصادي".

وتابع السفير الإيطالي في القاهرة: "في واقع الأمر، نحن نشهد الكثير من الشركات الإيطالية التي تأتي وتستثمر في مصر، وهناك اهتمام قوي جدا من هذا الجانب، ولدينا أيضا علاقة قوية جدا قي الجانب الثقافي وهي أيضا علاقة تاريخية جدا".

وذكر، أن ثمة جاذبية قوية بين البلدين، فالإيطاليون يحبون القدوم إلى مصر، بالمناسبة هناك الكثير من السياحة، وفي العام الماضي كان هناك عددا كبيرا من السياح الإيطاليين القادمين إلى مصر وأرى حين أتحدث مع المصريين أن هناك حبا غريزيا وحبا كبيرا لإيطاليا، لذا؛ فإن العلاقات قوية ونحن نعمل على تعزيزها ".

وأشار، إلى أن رئيس الوزراء جورجيا ملوني سوف تأتي إلى مصر قريبا في الأيام القادمة مع رئيسة المفوضية الأوروبية ورئيس وزراء اليونان وبلجيكا وسوف يعقدون اجتماعا مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وتابع:" أعتقد أنها علامة ودلالة مهمة جدا ويأتي في وقت مهم للغاية بالنسبة للبلاد لقد شهدنا بعضا للأخبار الجيدة للغاية في الأيام الأخيرة في الاتفاق الكبير مع الإمارات وإغلاق الاتفاقية الفنية واستكمالها مع صندوق النقد الدولي لذلك أنها لحظة إيجابية ومن المؤكد أن إيطاليا والاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية بشكل عام ستأتي إلى هنا لإرسال رسالة دعم واضحة والرغبة في التعاون وتعزيز العلاقات مع مصر.