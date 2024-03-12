سامسون أكينولا يقود هجوم الزمالك أمام الجونة في الدوري

أعلن جوزيه جوميز مدرب الزمالك، تشكيل فريقه لمواجهة الجونة المقرر لها التاسعة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز .

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : أحمد فتوح - حمزة المثلوثي - محمود علاء - عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - أحمد حمدي.

خط الهجوم : ناصر ماهر - سامسون أكينيولا- محمود عبد الرازق "شيكابالا".

يدخل الزمالك لقاء اليوم من أجل تحقيق الفوز لتحسين مركزه في جدول ترتيب الدوري، ويمتلك 15 نقطة في المركز الثالث عشر لجدول ترتيب الدوري وذلك من خوض 10 مباريات ولديه بعض المباريات المؤجلة.