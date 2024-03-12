بوسي تكذب سعد الصغير: عمري ما استلفت منه جنيه

كذبت المطربة الشعبية بوسي، المطرب الشعبي سعد الصغير بعدما قال إنه كان "بيسلفها فلوس"، وقالت : "عمري ما استلفت جنيه حتى من أخويا".



وأضافت بوسي، خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي «النهار» و«المحور»: "لو سعد الصغير قدامي وعينه في عيني هقوله الكلام ده لأني مبخفش من حد، أنا بخاف من ربنا بس، ده أخويا عمري ما أخدت منه جنيه".



وتابعت : «حياتي من البداية مأساة وكلها بلاوي وأحمد الله على كل حال».

