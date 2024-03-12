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الثلاثاء 12 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

بوسي تكذب سعد الصغير: عمري ما استلفت منه جنيه

المطربة الشعبية بوسي
المطربة الشعبية بوسي
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كذبت المطربة الشعبية بوسي، المطرب الشعبي سعد الصغير بعدما قال إنه كان "بيسلفها فلوس"، وقالت : "عمري ما استلفت جنيه حتى من أخويا". 

وأضافت بوسي، خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي «النهار» و«المحور»: "لو سعد الصغير قدامي وعينه في عيني هقوله الكلام ده لأني مبخفش من حد، أنا بخاف من ربنا بس، ده أخويا عمري ما أخدت منه جنيه". 

وتابعت : «حياتي من البداية مأساة وكلها بلاوي وأحمد الله على كل حال».
 

المطربة الشعبية بوسي المطرب الشعبي سعد الصغير الإعلامية بسمة وهبة