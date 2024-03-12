أمير كرارة: "أنا وابني بنشجع الأهلي وبنحب شيكابالا"

أكد الفنان أمير كرارة، أن حلمه الآن هو تحقيق أحلام نجله سليم وأنه سيكون الداعم له طوال الوقت للوصول لما يريد أن يحققه من أحلام، موضحًا أنه لم يجبر أحد على مساعدة نجله في أي عمل.

وأشار "كرارة"، خلال لقائه مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن نجله سليم أهلاوي وبيحب لاعب نادي الزمالك محمود عبدالرازق شيكابالا، موضحًا أنه أحد مشجعي النادي الأهلي.

وشدد على أنه بعد تسجيل شيكابالا أحد الأهداف بطريقته المميزة احتفل بشكل هستيري لهذا الهدف، مؤكدًا أنه يفضل الكورة الحلوة واللعبة الحلوة ويحب اللاعب شيكابالا.