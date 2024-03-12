أحمد داش يتورط بقضية بسبب والده محمود البزاوي في مسار إجباري

عرضت اليوم الحلقة التانية من مسلسل مسار إجباري لأحمد داش، وظهر حسين (أحمد داش) وهو يتفق مع علي (عصام عمر) على مواعيد زيارة مختلفة لوالدهم (محمود البزاوي) حتى لا تكتشف والدتهم زواج ابوه من أخرى.

ويشعر حسين ( أحمد داش ) بالحيرة والضيقة بسبب زواج والده ( محمود البزاوي ) من امرأة أخرى، ويكتشف حسين ( أحمد داش ) خيانة صديقه له ويضربه، وتنتهي أحداث الحلقة بمعرفة حسين ( أحمد داش ) وعلي ( عصام عمر ) بتورط والدهم ( محمود البزاوي ) في قضية وأنه تدخل في تقرير الطب الشرعي.

يعرض مسلسل مسار إجباري لأحمد داش يومياً علي قناة CBC وOn والحياة ومنصة Watch it، من بطولة أحمد داش، ويضم عدد كبير من الفنانين، ومن أبرزهم: عصام عمر، صابرين، بسمة، ياسمينا العبد، مي الغيطي، رشدي الشامي وعدد آخر من الفنانين، وسيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوي ومن إخراج نادين خان.

يذكر أن أحدث اعمال أحمد داش كان مشاركته في موسم رمضان ٢٠٢٣ بمسلسل جعفر العمدة الذي تصدر ترند محركات البحث منذ عرض حلقاته ومسلسل الصندوق وذلك بعد نجاح مسلسل مين قال؟ الذي عرض في رمضان ٢٠٢٢ ويعتبر فيلم أبو صدام أحدث بطولاته السينمائية الذي شارك في المسابقة الرسمية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وقد حصل النجم أحمد داش علي جائزة الممثل المفضل في جوائز اختيار الأطفال نكلوديون The Nickelodeon Kids' Choice Awards والتي أقيمت فاعليتها في أبو ظبي في سبتمبر ٢٠٢٣

كان لأحمد داش ظهور خاص في مسلسل Moon Knight من إنتاج مارفل وإخراج محمد دياب، كما اختير أحمد داش من قبل منظمة اليونيسيف كسفير للمبادرة الدولية للأمم المتحدة "شباب بلد"، وسيبدأ بالتركيز على إدارة المخلفات الصلبة وعلاقتها بتغيّر المناخ، وكيف نساعد على تخفيف تأثير المخلفات على البيئة.