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الثلاثاء 12 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

"سي آي إيه" : نعمل على وقف إطلاق النار في غزة

ويليامز
ويليامز
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أكد ويليام بيرنز، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي إيه" ، إن باب الحوار والمفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي مازال مفتوحا، مشيرًا إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق يقضي بوقف إطلاق النار في غزة ومن الضروري مواصلة العمل من أجل هذا الهدف.

وقال مدير سي آي إيه : قد يحدث تقدما في المفاوضات وإن كان الأمر غاية في التعقيد لكنه ليس مستحيلا، مشيرا إلى أن الضفة الغربية لا تزال مكانا قابلا للاشتعال في الوقت الراهن نظرا لعدد من الأسباب.

وشدد على أنه من مصلحة الجميع التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار لتهدئة الوضع بالضفة الغربية والمنطقة، معربا عن أمله في أن تلتزم الجماعات الموالية لإيران بوقف إطلاق النار إذا تم التوصل إليه في غزة.

مدير سي أي أية وقف إطلاق النار غزة