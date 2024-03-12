أمير كرارة: مش هفكر في الاعتزال.. بس هقلل الأعمال والمنافسة

صرح النجم أمير كرارة أنه لا ينوي الاعتزال في الوقت الحالي، بل سيسعى إلى تقليل مشاركته في الأعمال السينمائية والدرامية خلال السنوات القادمة.

وتابع "كرارة"، خلال لقائه مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس": "هقلل شغل بس.. وهقلل المنافسة والمشاركة في أعمال فنية عديدة".

ونوه بأنه في حالة مشاركة نجله في أي عمل فني سيكون أول الداعمين له ويقدم له النصيحة دائمًا، موضحًا أنه سيكون سعيد لمشاركته مع نجله في أي دور، قائلا: "هشارك مع أبني حتى لو دور أو 2".

وشدد على أن سيكون داعم لنجله طوال الوقت ويقف بجانبه، موضحًا أنه أصبح يصطحبه معه خلال لعب كرة القدم.