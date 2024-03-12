الاتحاد الأوروبي يطالب مجلس الأمن بإصدار قرار يدعم حل الدولتين.. ووقف العدوان على غزة

أكد جوزيب بوريل، مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن سكان غزة يواجهون خطر المجاعة، مطالبا بضرورة السماح بإدخال المساعدات الغذائية للقطاع دون عوائق.

في حين شدد مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، على أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام في المنطقة، مؤكدًا على ضرورة انسحاب إسرائيل من غزة ووقف العدوان.

كما طالب مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، مجلس الأمن الدولي بالعمل على إصدار قرار يدعم السبل لتحقيق حل الدولتين، مشددًا على ضرورة الإفراج عن الأسرى ووقف العدوان في غزة والبحث عن حل سياسي.

