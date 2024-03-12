"السياحة" تشارك في ندوة بجامعة عين شمس عن "مكانة المرأة المصرية عبر العصور"

شاركت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة في الندوة التي نظمتها جامعة عين شمس تحت عنوان "مكانة المرأة المصرية عبر العصور" وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة ويوم المرأة المصرية، والتي شارك فيها أيضاً الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وشئون البيئة، والدكتور حسام طنطاوي عميد كلية الآثار بجامعة عين شمس، والدكتورة عايدة نصيف أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان الدولي، والدكتورة نشوي طلعت مستشار وزير السياحة والآثار للسياحة المستدامة ورئيس وحدة تكافؤ الفرص بالوزارة وعدد من أعضاء الوحدة.

واستهلت نائب الوزير حديثها بالإعراب عن سعادتها بالمشاركة في هذه الندوة مؤكدة على حرصها على التفاعل مع الشباب باعتبارهم مستقبل الوطن، مثمنة على أهمية هذه الندوة لتسليطها الضوء على مكانة المرأة المصرية ودورها المؤثر والفعال عبر العصور وحتى وقتنا الحالي.

وخلال كلمتها مع الطلبة حرصت على زيادة وعيهم بأهمية السياحة للدخل القومي وتعظيم العائدات من العملة الصعبة إلى جانب تعريفهم بما قامت به الوزارة نحو التركيز على الأربع منتجات السياحية التي تشتهر بها مصر لما لها من قدرة تنافسية دولية وهي السياحة الثقافية، والسياحة الشاطئية، وسياحة المغامرات، وسياحة العائلات، مشيرة إلى الاستراتيجية التي تنتهجها وزارة السياحة والآثار والتي تهدف إلى جذب 30 مليون سائح في عام 2028.

وأشارت نائب الوزير إلى المكانة الرفيعة التي وصلت إليها المرأة المصرية حالياً حيث تولت العديد من المناصب القيادية في الدولة من بينها حقائب وزارية في الحكومة الحالية، ونائبات لوزراء ولمحافظين، ونائبات بمجلسي النواب والشيوخ.

أما عن دور المرأة في القطاع السياحي، فقد أشارت إلى أن القطاع السياحي سواء الحكومي أو الخاص يزخر بالعديد من النماذج لسيدات حققن نجاحات عظيمة وتقلدن أرقى المناصب فقد أصبحت المرأة وزيرة، كما تقلدت رئاسة العديد من اللجان بمجلس النواب، وتولت المرأة العديد من المناصب القيادية في الوزارة وفى القطاع السياحي بوجه عام، موضحة أن الوزارة تضع نصب أعينها تحقيق التنمية المستدامة وذلك عن طريق تعزيز عدد من المنتجات السياحية الواعدة مثل سياحة الطعام والسياحة الريفية التي تمثل أيضا دعماً كبيراً للسيدات في الريف عن طريق هذا النمط الذي يتعرف السائح من خلاله على المجتمع المحلى عن قرب، مشيرة إلى فوز قريتي دهشور وسيوه ضمن أفضل القرى الريفية السياحية من منظمة السياحة العالمية في عام 2023 تكليلاً للجهود المبذولة في هذا الشأن والتي سوف تتيح فرص عمل جديدة لاسيما للسيدات في المناطق التي تتمتع بمقومات هذه الأنماط السياحية وخاصة السيدات الأولى بالرعاية كالمرأة المعيلة، وهو ما سوف يمثل دعماً كبيراً لها ولأسرتها.

وقد تم خلال الندوة عرض فيلم ترويجي قصير عن المقصد المصري، كما تم إهداء درع الجامعة نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة تقديراً لمجهوداتها في قطاع السياحة في مصر.

