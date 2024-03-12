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الثلاثاء 12 مارس 2024
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فضائيات

المفتي يكشف حكم سماع الأغاني في نهار رمضان

الدكتور شوقي علَّام
الدكتور شوقي علَّام -مفتي الجمهورية
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شدد الدكتور شوقي علَّام -مفتي الجمهورية، على أن القوانين المعمول بها في الدولة أصلها رأي معتبر عند العلماء، حيث إن هذه القوانين الملزمة بأمر ولي الأمر، مبنية على أقوال أهل العلم.

وقال المفتي خلال لقائه الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «اسأل المفتي»، والمذاع على قناة صدى البلد إنه من المعلوم أنَّ «حكم الحاكم يَرْفع الخلاف»، وأنَّ لولي الأمر تقييد المباح، وأنَّ له أن يتخيَّر في الأمور الاجتهادية ما يراه محقِّقًا للمصلحة.

وردًّا على سؤال عن حكم سماع الأغاني في نهار رمضان شدد فضيلة مفتي الجمهورية على أنه لا ينبغي للمسلم أن يضيِّع وقته في المباحات، مؤكدًا أهمية استغلال وقت الصيام في الطاعة والعبادة، وأن المسلم أثناء الصيام ليس لديه رفاهية تضييع الوقت.

 

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