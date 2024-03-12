بعد إصابة أحمد رفعت بأزمة قلبية.. الإصابات الرياضية تهدد لاعبي الساحرة المستديرة حول العالم.. الرباط الصليبي وإصابات الكاحل أبرزها

تعرض العديد من لاعبي كرة القدم خلال الفترة الأخيرة للإصابات رياضية خطيرة في الملاعب، أثرت علي صحتهم وأبعدتهم عن عاشقة الملايين "الساحرة المستديرة" على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي، وتسببت إصابة أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر في الدقائق الأخيرة لمباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف عضلة القلب، حالة من الهلع بين صفوف النادي والجماهير، ويعد الرباط الصليبي والتواء الكاحل من أشهر إصابات الملاعب المعروفة.

ويشير مصطلح "الإصابات الرياضية" في الطب الرياضي، إلى أنواع الإصابات التي تحدث بشكل شائع أثناء ممارسة الرياضة، ولكنها لا تقتصر على الرياضيين؛ فقد يصاب عمال المصانع بمرفق التنس، ويصاب الرسامون بإصابات في الكتف، ويصاب البستانيون بالتهاب الأوتار، على الرغم من أنهم قد لا يشاركون في الألعاب الرياضية، ومع ذلك، تحدث الإصابات الرياضية بشكل عام للأفراد النشطين.

أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر

أشهر إصابات اللاعبين خلال الربع الأول من 2024

وتعتبر أهم إصابات كرة القدم المحتملة مثل التواء الركبة، تمزق الرباط الصليبي الأمامي أو الغضروف المفصلي، كسور الترقوة أو الترقوة، خلع الكتف، ارتجاج في المخ، هلالة المسيل للدموع، إجهاد الركبة.

ومن أشهر الإصابات التي تعرض لها لاعبي كرة القدم العالمية والمصرية خلال الربع الأول من العام إصابة الإسباني ماركو أسينسيو نجم نادى سان جيرمان تعرض لاصابة بأوتار الركبة اليمنى، كما تعرض الإنجليزي جود بيلينجهام لاعب نادى ريال مدريد الإسبانى بالتواء شديد في كاحله الأيسر، وتعرض نجم نادي ليفربول الإنجليزي الشاب، جايدن دانس، لإصابة قوية وارتجاج في المخ.

جاين داس لاعب ليفربول

كما تعرض لاعبي نادي ليفربول للإصابة مثل البرتغالي ديوجو جوتا، ولاعب خط الوسط كورتيس جونز، والبرازيلي أليسون بيكر الذي يُعاني من إصابة في أوتار الركبة، كما تفاقمت إصابة الظهير الأيمن للفريق، ترينت ألكسندر أرنولد في الركبة، والإسباني تياجو ألكانتارا، كما تعرض للاصابة المحترف المصري مصطفى محمد لاعب فريق نانت.

ترينت ألكسندر لاعب ليفربول

خيم الاصابة بالرباط الصليبي على الدوري السعودي، حيث شهد إصابة 11 لاعبا فى موسم واحد بالرباط الصيبلى، وكان أبرز المصابين خلال الربع الأول من السنة الجارية حبيب الوطيان حارس مرمى نادى الهلال، وكيم سيونج جيو، حارس مرمى فريق الشباب.

وعلى المستوى المحلي تعرض لاعبوا الزمالك لإصابات عديدة، حيث أصاب أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الأبيض بالتواء الكاحل فأصيب السنغالى إبراهيما نداى بمزق فى العضلة الضامة. وتعرض عمر جابر قائد فريق الزمالك لجرح قطعي بالرأس.

كما تعرض أحمد حمدي لاعب الزمالك، لإصابة بشد في العضلة الضامة، وجائت إصابة لاعب الزمالك محمد عبدالشافي الظهير الأيسر للفريق بقطع في الرباط الصليبي.

في النادي الأهلي تعرض خالد عبدالفتاح للإصابة بجزع في أربطة القدم، واللاعبان ياسر إبراهيم أصيب بآلام في العضلة الخلفية وكريم نيدفيد تعرض لشد في عضلة السمانة، وتعرض مصطفى أبو الخير لاعب وسط فريق شباب الأهلي للإصابة بارتجاج في المخ، وكسر بالأنف.

مصطفى ابو الخير لاعب الأهلي

كما تعرض لاعبو بيراميدز علي جبر بتمزق في العضلة الضامة، وأحمد سامي بشد في العضلة الضامة.

أنواع الإصابات الرياضية

وتنقسم الإصابات الرياضية إلى فئتين عريضتين، الإصابات الحادة والإصابات المزمنة، ويعتمد نوع الإصابة التي تكون أكثر عرضة لها على نوع النشاط الذي تشارك فيه وعمرك وجنسك.

الإصابات الحادة:

وتحدث الإصابات الحادة فجأة، مثل عندما يسقط الشخص أو يتلقى ضربة أو يلتوي مفصل، مثل إصابات الالتواءات والخلع

الإصابات المزمنة:

تنتج الإصابات المزمنة عادة عن الإفراط في استخدام منطقة واحدة من الجسم وتتطور تدريجيًا مع مرور الوقت، في حين أن بعض الإصابات المزمنة الشائعة مثل كسر قصبة الساق وكسور الإجهاد.

أسباب الإصابات الرياضية

• عدم استخدام تقنيات التمرين الصحيحة.

• الإفراط في التدريب، إما عن طريق التدريب في وقت من الأوقات، أو لفترة طويلة جدا.

• تغيير شدة النشاط البدني بسرعة كبيرة.

• ممارسة نفس الرياضة طوال العام.

• الجري أو القفز على الأسطح الصلبة.

• ارتداء الأحذية التي لا تحظى بالدعم الكافي والتي لا تناسب اللعبة الرياضية التي يتم ممارستها

• عدم ارتداء المعدات المناسبة لكل لعبة، فهناك أدوات مخصصة لكل رياضة، فمثلا أدوات رياضة الكيك بوكسينج تختلف عن أدوات السباحة أو كرة القدم.

• وجود إصابة سابقة، أو وجود سمات تشريحية معينة خاصة بكل مفصل أو ضعف المرونة.

تناول بعض الأدوية، مثل الفلوروكينولونات، وهي فئة من المضادات الحيوية المرتبطة بالتهاب الأوتار وتمزق الأوتار.

الإصابات الرياضية الشائعة

تتضمن معظم الإصابات الرياضية واحدًا أو أكثر من أنواع إصابات العضلات والعظام، فالمفاصل حساسة بشكل خاص لأن جسم الشخص يفرض عليها متطلبات كبيرة، ويجب أن توفر المفاصل كلا من الثبات والمرونة، وهي عبارة عن هياكل معقدة تتضمن عدة أجزاء مترابطة، وتتضمن بعض الإصابات الشائعة التي يتعرض لها الرياضيون والأشخاص التالي:

إصابات الكتف

وهناك إصابات عدة خاصة بالكتف ويعد من أهم أسبابها التالي:

• تحدث الإصابة عندما تلتهب الأوتار أو الجرابات القريبة من المفصل نتيجة الإفراط في الاستخدام أو الإصابة المفاجئة.

• عندما يضغط الجزء العلوي من لوح الكتف على الأنسجة الرخوة تحته عند رفع الذراع، ويمكن أن يتطور التهاب الأوتار والتهاب الجراب، مما يحد من الحركة ويسبب الألم.

• عندما يحدث عدم استقرار الكتف عندما يتم دفع الطرف الدائري لعظم الذراع العلوي إلى الخروج من مقبسه الضحل، إما جزئيًا أو كليًا. بمجرد أن تصبح الأوتار والأربطة وعضلات الكتف ممتدة أو ممزقة، يصبح الكتف "مرتخيًا" ويمكن أن تحدث الاضطرابات بشكل متكرر.

الاصابات الرياضية تهدد لاعبو كرة القدم

إصابات المرفق

• يحدث الإصابة في مرفق التنس (التهاب اللقيمة الوحشي) عندما تلعب التنس أو رياضات المضرب الأخرى، يمكن أن تتطور الأوتار الموجودة في المرفق إلى تمزقات صغيرة وتصبح ملتهبة، مما يسبب الألم في الجزء الخارجي من المرفق، كما يصاب الرسامون والسباكون والنجارون وغيرهم ممن يستخدمون سواعدهم بشكل متكرر هم أيضًا أكثر عرضة للإصابة بمرفق التنس.

• الإصابة في مرفق لاعب الجولف (التهاب اللقيمة الإنسي). هذا شكل من أشكال التهاب الأوتار الذي يسبب الألم في الجزء الداخلي من المرفق. قد ينتشر الألم إلى الساعد والمعصم. يمكن أن يصاب به لاعبو الغولف وغيرهم ممن يستخدمون معصميهم بشكل متكرر أو يقبضون على أصابعهم.

• الإصابة في مرفق الدوري الصغير، وهي إصابة في صفيحة النمو في المرفق ناتجة عن الرمي المتكرر لدى الشباب. وهو أكثر شيوعًا بين الرماة، ولكن أي رياضي شاب يرمي بشكل متكرر يمكن أن يصاب به. الألم يكون في الجزء الداخلي من المرفق.

• إصابة الرباط الجانبي الزندي، ويحدث نتيجة الرمي المتكرر إلى تمزق هذا الرباط الموجود في الجزء الداخلي من المرفق، مما يسبب الألم ويقلل من فعالية الرمي.

اصابات الركبة خطر يهدد اللاعبين

إصابات الركبة

• ركبة العداء، وتُسمى هذه الحالة أيضًا باسم ركبة العبور أو متلازمة الألم الفخذي الرضفي، وتسبب الألم أو الألم بالقرب من أو تحت الرضفة (الرضفة) في الجزء الأمامي من الركبة. وهو شائع لدى العدائين، ولكنه يؤثر أيضًا على الأشخاص الذين ينشطون بطرق أخرى، مثل أولئك الذين يمارسون رياضة المشي لمسافات طويلة أو ركوب الدراجات.

• الكسر، ويمكن أن تحدث الكسور في أي عظم حول الركبة، ولكن الرضفة (الرضفة) هي الأكثر شيوعًا، وعادة ما تكون نتيجة لحدث مثل السقوط السيئ أو ضربة على الركبة.

• الخلع، يمكن أن يؤدي التأثير الكبير على الركبة إلى دفع الرضفة للخروج من الأخدود الموجود في عظم الفخذ (عظم الفخذ) ودفعها خارج المحاذاة، مما يتسبب في انزلاق الرضفة من موضعها.

• رباط مشقوق، عندما تكون الركبة ممتدة بشكل مفرط أو ملتوية، يمكن أن تتمزق الأربطة الموجودة بداخلها. تعد إصابات الرباط الصليبي الأمامي (ACL) شائعة بشكل خاص عند الرياضيين. تحدث غالبًا عندما يغير الشخص اتجاهه فجأة أو يهبط من قفزة.

• تمزق الغضروف المفصلي، يعمل الغضروف الهلالي كممتص للصدمات في الركبة، ويمكن أن يؤدي الالتواء أو المحور غير المناسب إلى حدوث تمزق. وعادة ما تتمزق عندما تعاني الركبة من التواء أو تمزق كامل في أربطة الركبة.

• تمزق الوتر، تميل تمزقات الأوتار إلى أن تكون أكثر شيوعًا عند الأشخاص في منتصف العمر الذين يمارسون الرياضات التي تتضمن الجري والقفز. تحدث غالبًا بسبب الهبوط القوي وأحيانًا بسبب قفزة غير ملائمة.

إصابات الساق

• سحب الفخذ وتحدث بسبب الحركات السريعة من جانب إلى آخر مما يسبب جهد عضلات الفخذين الداخلية وتؤدي إلى شد الفخذ، ويتعرض الأشخاص الذين يمارسون الألعاب الرياضية مثل الهوكي وكرة القدم وكرة القدم والبيسبول يكونون أكثر عرضة لخطر الإصابة بشد الفخذ.

• شد في أوتار الركبة: تعمل ثلاث عضلات على طول الجزء الخلفي من الفخذ وتشكل أوتار الركبة، وتتضمن الراضيات الخاصة مثل الجري والقفز والبدء والتوقف المفاجئ تعرض اللاعب أو الشخص لخطر الإصابة بإجهاد في أوتار الركبة، وعادة ما يصاب بها لاعبو كرة السلة وكرة القدم وكرة القدم.

• جبائر شين، وتشير الإصابة إلي جبائر قصبة الساق إلى الألم الناجم عن التهاب العضلات والأوتار والأنسجة العظمية على طول الطول الداخلي لعظم الساق (الظنبوب)، وهو العظم الكبير الموجود في الجزء الأمامي من أسفل الساق. عادة ما يكون الألم في الجانب الداخلي من أسفل الساق. تُرى جبائر قصبة الساق في المقام الأول عند العدائين، خاصة أولئك الذين بدأوا للتو برنامجًا للجري.

اصابات الكاحل من اشهر الإصابات الرياضية

إصابات الكاحل

• من ابرزها التواء في الكاحل، ويمكن أن يحدث التواء في كاحل عندما يقوم الفرد بلف كاحله أو لفه أو تدويره بطريقة غريبة، مما يؤدي إلى تمدد أو تمزق الأربطة في المفصل. كما يمكن أن يحدث ذلك عندما تهبط بشكل غريب عند القفز أو الدوران، أو عند المشي على سطح غير مستو، أو عندما يهبط شخص آخر على قدمك. الأشخاص الذين يمارسون الألعاب الرياضية التي تحتوي على الكثير من التمحور، مثل الكرة الطائرة وكرة السلة، معرضون لخطر التواء الكاحل.

• التهاب وتر العرقوب، وينتج إصابة وتر العرقوب عن تمدد أو تمزق أو تهيج في الوتر الذي يربط عضلة الساق بالجزء الخلفي من الكعب. ويعد وتر العرقوب هو أكبر وتر في الجسم وتستخدمه عند المشي والجري وصعود السلالم والقفز والوقوف على أطراف أصابع قدميك، وعادة ما يشعر الأشخاص المصابون بالتهاب وتر العرقوب بألم وتيبس في الجزء الخلفي من الكعب، خاصة في الصباح. عادة ما يكون التهاب وتر العرقوب حالة مزمنة ناجمة عن الإفراط في الاستخدام، ولكن الحالات الخطيرة يمكن أن تؤدي إلى تمزق قد يتطلب إجراء عملية جراحية.

الوقاية من الإصابة الرياضية

فيما يلي بعض الخطوات الأساسية للوقاية من الإصابة الرياضية:

1) وضع خطة للياقة البدنية تتضمن تمارين القلب والأوعية الدموية وتدريبات القوة والمرونة، هذا سيساعد على تقليل فرصتك للإصابة.

2) القيام بتمرين مجموعات عضلية مختلفة بالتناوب ومارس التمارين الرياضية كل يومين.

3) تهدئة بشكل صحيح بعد ممارسة الرياضة أو الرياضة. يجب أن يستغرق الأمر ضعف مدة عمليات الإحماء.

4) حافظ على رطوبتك. اشرب الماء لمنع الجفاف والإرهاق الحراري وضربة الشمس.

5) تمارين التمدد يمكن أن تحسن قدرة العضلات على الانقباض والأداء. هذا يمكن أن يقلل من خطر الإصابة. يجب أن تبدأ كل عملية تمدد ببطء حتى تصل إلى نقطة توتر العضلات. لا ينبغي أن يكون التمدد مؤلمًا. تهدف إلى الاستمرار في كل تمتد لمدة تصل إلى 20 ثانية.

6) استخدم المعدات أو المعدات المناسبة، فارتداء الأحذية التي توفر الدعم والتي قد تصحح بعض مشاكل القدم التي يمكن أن تؤدي إلى الإصابة.

7) تعلم الطرق الصحيحة لممارسة رياضتك أو ممارسة تدريبات القوة

8) الراحة عند التعب. لا تمارس الرياضة عندما تكون متعبًا أو تشعر بالألم.

9) خذ وقتك دائمًا أثناء تدريب القوة، وانتقل إلى النطاق الكامل للحركة مع كل تكرار.

10) إذا تعرضت لإصابة رياضية، فتأكد من حصولك على أكبر قدر ممكن من إعادة التأهيل (إعادة التأهيل) حسب الحاجة قبل استئناف أي نشاط شاق.

