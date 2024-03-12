بسبب مشاركة مقطع فيديو.. القبض على أربعة أشخاص في إيران.. غضب كبير بين المواطنين والعقوبة تصل إلى السجن خمس سنوات

ألقت السلطات في إيران القبض على أربعة أفراد لمشاركتهم مقطع فيديو مع تلفزيون إيران الدولي، حيث واجهت امرأة رجل دين في عيادة بمدينة قم.

وقد أدى هذا الفيديو، الذي تمت مشاهدته أكثر من 100 ألف مرة على قناة X، إلى تصعيد الغضب العام مرة أخرى بشأن معاملة النظام للنساء.

وتُظهر اللقطات، التي التقطتها كاميرات المراقبة في العيادة، امرأة شابة تحمل طفلها المريض، وحجابها يجلس على كتفيها بينما تنتظر في منطقة منعزلة.

وشوهد رجل دين وهو يستخدم هاتفه الخلوي سرًا لتصوير المرأة أو تسجيلها، لتوثيق انتهاكها المزعوم لقواعد الحجاب.

وعندما لاحظت ذلك، سلمت المرأة طفلها بسرعة إلى شخص قريب وواجهت رجل الدين، وأصرت على فحص هاتفه لحذف اللقطات - على الأرجح خوفًا من أن يؤدي ذلك إلى اتهامات بانتهاك قانون الحجاب.

وعندما يرفض رجل الدين، يؤدي ذلك إلى مواجهة أكبر وشجار عندما يتدخل المارة.

وقال حسن غريب، المدعي العام في محافظة قم، يوم الثلاثاء، إنه تم اعتقال أربعة أشخاص، وتم إرسال ثلاثة منهم إلى السجن. ولم يوضح التهم أو سبب سجن ثلاثة فقط من الأفراد.

في الحالات السابقة، تم اتهام الأفراد الذين كشفوا الفساد أو شاركوا المعلومات مع وسائل الإعلام الأجنبية في كثير من الأحيان بـ "نشر معلومات مضللة" و"إزعاج النظام العام".

وتنطوي هذه الاتهامات على عقوبة محتملة تصل إلى خمس سنوات في السجن.

ولا تزال المرأة والرجال الأربعة المعتقلون مجهولين، في حين لم تحدد السلطات رسميًا اسم رجل الدين المتورط.

وتشير تقارير على الإنترنت لم يتم التحقق منها إلى أن رجل الدين قد يكون محمد إسماعيلي، الذي يُزعم أنه قارئ للقرآن.

وذكر غريب أنه بعد التحقيق الأولي من قبل الأجهزة الأمنية والأمنية، تبين أن هؤلاء الأشخاص أرادوا استغلال الحادث لإثارة الفتنة والتوتر في المجتمع من خلال مشاركة اللقطات مع “قناة معارضة”.

وفي وقت سابق من اليوم، وصف نائب غريب، روح الله مسلمخاني، المشاجرة بأنها "مخطط مخطط له لزرع الفتنة في المجتمع" وأن "القضية أُحيلت إلى وزارة الاستخبارات".