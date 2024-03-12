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الثلاثاء 12 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

رئيس جامعة دمياط يفتتح ندوة ريادة الأعمال والمشروعات الابتكارية

جامعة دمياط
جامعة دمياط
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افتتح  الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس جامعة  دمياط اليوم الثلاثاء ندوة مبادئ ريادة الأعمال والمشروعات الإبتكارية التي أقيمت في رحاب الجامعة ضمن مبادرة  "رواد النيل" في إطار مبادرة رواد النيل التي تسعى لتحقيق التنمية الاقتصادية المُستدامة والمبنية على الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال مع دعم وإدماج جميع الأطراف المعنية.

جدير بالذكر أن مبادرة رواد النيل هي مبادرة وطنية بدأت عام 2019 برعاية البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي المصري، إلى جانب شراكات مختلفة مع القطاع الحكومي والخاص.

تدعم مُبادرة رواد النيل الشركاتِ الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة في مجالات التصنيع والزراعة والتحول الرقمي من خلال تطبيق أدوات مختلفة للابتكار.
وخلال كلمته أشار الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس الجامعة إلى أهمية تلك المبادرة في إعداد طالب قادر على المنافسه وفق احتياجات سوق العمل كما أكد على حرص الجامعة المستمر في تقديم كافة سبل الدعم الأكاديمي والمهني والإبداعي للطلاب من خلال الربط بين الحياة الأكاديمية ومتطلبات سوق العمل لإعداد خريج متميز يمتلك العديد من المهارات المؤهلة لسوق العمل الحالي والمتطور باستمرار.
 

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