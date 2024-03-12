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الثلاثاء 12 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

الأردن يدين قتل إسرائيل مواطنين أردنيين في طولكرم

الأردن
الأردن
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أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بشدة إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على قتل مواطنين أردنيين في مدينة طولكرم الفلسطينية يوم أمس.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة - في بيان اليوم الثلاثاء - إن الوزارة طالبت إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بتحقيق كامل وبتحمل مسؤولياتها وكشف ملابسات العملية، وستتخذ الوزارة جميع الإجراءات الدبلوماسية اللازمة وفق القانون والاتفاقيات والأعراف الدولية ذات الصلة.

وأضاف الناطق أن الوزارة على اتصال مع ذوي المواطنين، اللذين يحملان أيضًا هويات فلسطينية، معربا عن تعازي الوزارة لعائلتي الفقيدين.

الأردن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتل مواطنين طولكرم