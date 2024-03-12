الأردن يدين قتل إسرائيل مواطنين أردنيين في طولكرم

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بشدة إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على قتل مواطنين أردنيين في مدينة طولكرم الفلسطينية يوم أمس.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة - في بيان اليوم الثلاثاء - إن الوزارة طالبت إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بتحقيق كامل وبتحمل مسؤولياتها وكشف ملابسات العملية، وستتخذ الوزارة جميع الإجراءات الدبلوماسية اللازمة وفق القانون والاتفاقيات والأعراف الدولية ذات الصلة.

وأضاف الناطق أن الوزارة على اتصال مع ذوي المواطنين، اللذين يحملان أيضًا هويات فلسطينية، معربا عن تعازي الوزارة لعائلتي الفقيدين.