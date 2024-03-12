9 عادات سيئة تسبب دهون البطن في رمضان.. تعرف عليها

زيادة الوزن وتراكم دهون البطن والجسم احد المشكلات التي تواجه الكثير من الناس في رمضان، يعاني الناس من طريقة صحية لانقاص الوزن وعدم التراكم للدهون في البطن بالتحديد خلال ايام صيام شهر رمضان الكريم بسبب بعض العادات السيئة في تناول الطعام وروتين الحياة، وتوضح "البوابة نيوز" تلك العادات التي تسبب تراكم الدهون للابتعاد عنها.

-عادات سيئة تسبب دهون البطن في رمضان:

تناول الكثير من العصائر المحلاة والحلويات والسكريات

تناول الكثير من الأطعمة الدهنية والطعام المقلي.

النوم مباشرة بعد السحور أو الإفطار.

تناول كميات كبيرة من الطعام دون ممارسة الرياضة.

عدم تناول السلطات والفواكه وشرب كميات كافية من المياة.

تناول كميات قليلة من البروتين.

تناول وجبة كبيرة من الافطار او وجبة كبيرة من السحور دون تقسم وجبة الافطار من وقت من بين الافطار للسحور.

قلة النوم والسهر لفترات طويلة خاصة في الليل.

إهمال ممارسة الرياضة وتمارين القوة والبطن.