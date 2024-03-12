مصرف أبو ظبي الإسلامي يرفع حد الاستخدام لبطاقات المشتريات المغطاة خارج مصر لـ3500 دولار

أعلن مصرف "أبوظبي الإسلامي- مصر" رفع حد استخدام بطاقات المشتريات المغطاة خارج مصر ليصل إلى 3,500 دولار.

يأتي ذلك تزامنا مع طلب البنك المركزي بإعلانه العودة إلى سياسة تحرير سعر صرف الجنيه المصري، وترك تحديد قيمته لآلية العرض والطلب مقابل الدولار والعملات الأجنبية الأخرى.

يذكر أن البنك المركزي المصري وجه البنوك برفع الحدود على استخدامات بطاقات الائتمان "كريدت كارد" يوم الأربعاء الماضي بعد إعلانه حزمة إجراءات استتثنائية شملت رفع سعر الفائدة 6% دفعة واحدة على الإيداع والإقراض في اجتماع استثنائي، وتحرير سعر صرف الجنيه.

وأعلن عدد من البنوك رفع حدود البطاقات خارج وداخل مصر بداية من يوم الخميس الماضي منها الأهلي ومصر والتجاري الدولي والعربي الأفريقي الدولي بعد زيادة موارد النقد الأجنبي بالبنوك وجمود السوق السوداء لتجارة العملة.