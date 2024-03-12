التحقيق مع تاجر لحيازته دولارات ويورو في دمياط

تباشر النيابة العامة في محافظة دمياط التحقيق في واقعة الاتجار في عملات اجنبية ما بين دولار ويورو ومشغولات ذهبية في مدينة راس البر في دمياط .

وكانت قد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط قيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة رأس البر بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته عملات أجنبية ومحلية مختلفة أبرزها قرابة " 1,200 مليون يورو 400 ألف دولار و1,4 مليون جنيه مصرى و1,7 كيلو جرام مشغولات ذهبية" .

هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى 90 مليون جنيه تقريباً ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق أخر، أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط عن تحرير ١٣٣٧ محضر تمويني خلال الحملات المُنفذة تنفيذًا لتوجيهات محافظ دمياط بالمتابعة الدورية على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز ، شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية حملات على مدار شهر يناير الماضى تم خلالها تحرير ١٣٣٧محضر.

حيث جاء من بين المحاضر تحرير ٢٠٦ محضر للمخابز لرصد مخالفات تتعلق بنقص وزن رغيف الخبز و عدم الالتزام بالمواصفات وضرب وهمي.

وبالنسبة للأسواق تم تحرير ١١٣١ محضراً خلال المتابعة الميدانية على الأسواق لرصد مخالفات جاء من بينها الغش التجاري، انتهاء شهادات الصلاحية، مخالفة أسعار البيع، لحوم مكشوفة، ىعدم الإعلان عن البضاعة المخزنة.

وفي السياق ذاته تم التحفظ علي ربع طن سكر بدون فواتير وترخيص، ضبط ١٧ شيكارة أرز ابيض بإجمالي ٨٥ كيلو مجهول المصدر، ضبط ١٠٩ علبة سجائر مستوردة مجهولة المصدر، ضبط ٨٥١ كيلو دواجن مفرومة وأوراك دواجن وبسطرمة غش وتدليس.