بالفيديو.. أمين الفتوى يحذر من هذا الأمر مع الأبناء في رمضان

قال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن تعود الأطفال على الصيام منذ الصغر، يسهل عليهم الأمر في الكبر، محذرا من التراخي مع الأبناء فى الصيام ويجب ندربهم عليه.



وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية الناس، اليوم الثلاثاء: "بعض الآباء بيكون عنده شفقة على أبنائهم، فبيهمل امر صيامهم، فبتلاقي راجل كبير لم يصم علشان متعودش".

وأضاف: "ابدأ علم ابنك الصلاة والصيام من سن ٧ سنوات، وتدرج فى صيامه يعنى بوقت محدد لحد ما يستعود على اليوم الكامل، وهذا أمر من سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا حتى يتعود الابن على الصيام".





