مسلسل "غير صالح للنشر".. محمد سلام صحفي في أزمة بسبب مقالاته

يواجه الفنان محمد سلام أزمة كبيرة بسبب مقالاته الصحفية في أحداث مسلسل غير صالح للنشر المذاع عبر محطة راديو إنرجي 92.1.

يلعب محمد سلام شخصية صحفي اسمه "ًصالح" يكتب مقالات صحفية عبر موقع إلكتروني، وتسببت أحد مقالاته حول فنانة شهيرة إحداث حالة جدل كبيرة.

بعدما انتشر مقال محمد سلام ضمن أحداث المسلسل، طلب أحد رجال الأعمال من رئيس التحرير حذف المقال إكراما لصديقته الفنانة، وطلب منه مديره عدم الخوض في مشكلات المشاهير ما يستبب له في أزمات قد تصل إلى غلط الموقع.

مسلسل غير صالح للنشر، من المقرر أن يعرض يوميًا في رمضان عبر الراديو الساعة 4:00 عصرًا ويعاد 3:00 صباحًا و11:00 صباحًا.

المسلسل من تأليف أحمد محارب ومحمد محارب ومن إخراج زهرة رامي، وبطولة محمد سلام وهند عبد الحليم ومحمد أوتاكا ومروان يونس ومحمد عبده وفاتن واصل ودوجلاس ورنا خطاب ومحمد مبروك يوركا ومعتصم شعبان.