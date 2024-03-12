مصدر بفيوتشر يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لأحمد رفعت

كشف مصدر بنادي فيوتشر عن الحالة الصحية للاعب الفريق أحمد رفعت، بعد تعرضه لإغماء وتوقف قلبه في مباراة الاتحاد السكندري بالدوري أمس الإثنين.

وقال المصدر في تصريح لـ"البوابة نيوز" اليوم الثلاثاء، إنه حتى الآن الحالة الصحية لأحمد رفعت حرجة للغاية، اللاعب داخل غرفة العناية المركزة تحت أجهزة التنفس الصناعي، وذلك على أمل تحسن حالته في الساعات القليلة المقبلة.

وكان فريق فيوتشر قد غادر للقاهرة عقب التواجد لساعات قليلة في أحد المستشفيات بالإسكندرية وذلك بعد التأكد من نجاح الفريق الطبي في عودة أحمد رفعت للتنفس مرة أخري بعد توقف قلبه قرابة ساعة ونصف.

وفضل محمود جنش حارس الفريق، وهيثم عرابي المدير التنفيذي لفريق فيوتشر، التواجد في الإسكندرية بجوار اللاعب واسرته لحين التأكد من سلامته وخروجه من غرفة العناية المركزة .