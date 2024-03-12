محافظ دمياط تستقبل المدير التنفيذي لمؤسسة فولبرايت مصر

استقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء، الدكتورة ماجى نصيف المدير التنفيذي لهيئة فلوبرايت مصر، وذلك لبحث سُبل تعزيز أواصر التعاون المشترك وذلك استكمالا لخطة التواصل بين الجانبين.

بدأ اللقاء باستعراض ما ستقدمه منحة الهيئة التى تم الإعلان عنها مؤخرًا الموجهة للخريجين والأستاذة والمهنيين المصريين للدراسة وإجراء الأبحاث والتدريب المهنى فى الولايات المتحدة الأمريكية، وعدد المتقدمين منذ فتح باب التقديم.

وناقشت المحافظ والمدير التنفيذي للهيئة آليات فتح مجالات جديدة للتعاون بين الجانبين، وذلك لدعم التعليم الفنى وبما يساهم فى تطوير الصناعات القائمة بالمحافظة والاستفادة من خبرات الهيئة لتقديم دورات وبرامج تدريبية للسيدات لتطوير قدراتهن بالمجالات المختلفة وأيضًا مجالات ريادة الأعمال، و كذلك إمكانية تحقيق التعاون لتنفيذ دورات تدريبية لتعليم اللغة الإنجليزية للشباب بشهادات معتمدة.

أعربت " الدكتورة منال عوض " عن تطلعها الى تحقيق التعاون لتنفيذ الخطط التى تم اقتراحها ، مؤكدة على حرص المحافظة على التنسيق مع الهيئة لبدء التنفيذ تلك البرامج والاستفادة من خبرات الهيئة لرفع القدرات وتطوير المهارات .

ومن جانبها، أكدت الدكتورة ماجى نصيف أن محافظة دمياط تتمتع بمقومات فريدة ومتنوعة ، مؤكدة عزم الهيئة على استمرار التعاون مع المحافظة فى إطار الجهود التى تقوم بها الهيئة لتحقيق التبادل التعليمى والثقافى بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

وأجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط،، زيارة تفقدية لموقع مشروع إنشاء مبنى ديوان عام المحافظة وذلك لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذى ،حيث استهلت " المحافظ " الزيارة بتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين ، لمتابعة الموقف الخاص به لتنفيذه وفقًا للمعايير والمواصفات المحددة ، كما بحثت آلية تجهيز المركز وتوصيل كافة المرافق به خلال الفترة المقبلة استعدادًا لتشغيله ، كما تابعت التشطيبات النهائية ببعض الأقسام، و السور المحيط بالمبنى.

