نصائح للتعامل مع النقد الجارح والتخلص من آثاره السلبية

النقد نوعين نقد بناء يحتاج اليه الانسان لمعرفة اخطاءه وتصحيح المسار ونقد جارح يهدم الانسان نفسيا وجسديا، النقد الجارح لا يحتاج له أي شخص في حياته وكل شخص يتعرض له يؤثر بالسلب على ثقته بنفسه ومشاعره، ولكن لم يمنع أي شخص الظروف التي قد يتعرض لهذا النوع من النقد بسببها ولكن هناك نصائح يمكن التعامل بها مع النقد.

-نصائح للتعامل مع النقد الجارح:

الهدوء والحفاظ على الثبات الانفعالي.

عدم التفاعل مع المنتقد.

تفنيد الانتقادات بهدوء والتخلص منها ومن اثارها.

استشعار الايجابيات والمميزات والتركيز عليها وتقويتها.

رفع الثقة بالنفس وعدم اعطاء الفرصة للشخص الذي يقوم بهذا النقد.

وضع حدود شخصية مع كل شخص يمتلك هذا النوع من الشخصية.

-الفرق بين النقد الحقيقي والجارح:

النقد الحقيقي يأتي من واقع حقيقي بينما الجارح يكون غير حقيقي وليس له اي اساس من الصحة؟

النقد الحقيقي لا يتمضن تهديد.

النقد الحقيقي يوجه بطريقة محترمة.

النقد الحقيقي مبني على طريقة اصلاح الأخطاء.



النقد الحقيقي يكون بنبرة محايدة دون انفعال او قسوة.

-سبب تكرار النقد الجارح من شخص معين:

يعاني الذي يقوم بالامر من مشكلة نفسية.

يمتلك تدني في احترام الذات.

لديه مشاكل مع القلق المرضي.

الشعور بالتفوق اذا قام بالأمر.

المعاناة مع الطفولة لمليئة بالانتقادات.

-نصائح لتخطي النقد:

عدم اخذ النقد الجارح على محمل الجد

منح النفس وقتا لمعالجة المشاعر.

الحفاظ على تقدير الذات.

قضاء وقت ممتع مع اشخاص ايجابيين.

عدم التعامل بشكل جدي مع الشخص الذي يقدم نقد جارح بشكل مستمر.

التجاهل للنقد وللشخص.

عدم الدخول في قتال لنفس الاسلوب.