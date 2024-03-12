5 آلاف متطوع يشاركون بتنفيذ الأنشطة الرمضانية للتحالف الوطني بالفيوم

بدأ 5000 متطوع بأمانة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة الفيوم، ومؤسسة جمال الجارحي للتنمية المجتمعية، في تنفيذ الأنشطة الرمضانية التي تستعد لها أمانة التحالف، منذ شهور، وأول الأنشطة، توزيع 100 الف كرتونة رمضانية للأسر الأولي بالرعاية، وتضم الكرتونة زيت وسكر ومكرونة وعدس وارز وشاي وسمن صناعي.



ويشارك في توزيع الكراتين بالإضافة إلي المتطوعين التابعين لأمانة التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي، 300 جمعية اهلية منتشرة في كل قري النخافظة، تم اختيارها وفقا لمعايير وضعتها أمانة التحالف مسبقا.



وقد شاركت الجمعيات أيضا في إعداد قاعدة بيانات عن الأسر المستهدف، وفقا للشروط والمعايير التي وصعت مسبقا، واعتمدت الجمعيات في إعداد قاعدة البيانات علي الزيارات الميدانية للأسرة النستهدفة، وإعداد بحث اجتماعي من أرض الواقع.



كما بدأ التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي، في توزيع الوجبات الساخنة ، بداية من اليوم الثلاثاء وتستمر حتي نهاية شهر رمضان المبارك ، ومستهدف توزيع مليون وجبة ساخنة ، بمتوسط 35 الف وجبة يومية يشارك في إعدادها 18 مطبخ.