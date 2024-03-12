تعرف على رسائل جوميز للاعبي الزمالك قبل مواجهة الجونة بالدوري

وجه البرتغالي جوزيه جوميز مدرب فريق الزمالك، رسائل تحفيزية للاعبين قبل ساعات قليلة من مواجهة الجونة المقرر لها التاسعة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الـ 15 لمسابقة الدوري الممتاز .

وطالب جوميز من اللاعبين بخوض لقاء الجونة بروح قتالية عالية من أجل العودة للقاهرة بالثلاث نقاط، مؤكدا لهم أن الفوز سيساهم في عودة الفريق للمسار الصحيح في المسابقة.

وحذر جوميز اللاعبين من الفريق المنافس الذى يلعب على ملعبه، مطالبا لاعبي الفريق الأبيض باستغلال الفرص التي تتاح لهم خلال مجريات اللقاء .

وتضم قائمة الزمالك لخوض لقاء الجونة كلا من، محمد عواد - محمد صبحي - عبد الرحمن نفاد - حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - حسام عبدالمجيد - مصطفى الزناري - أحمد فتوح - نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - سيد عبدالله "نيمار" - أحمد حمدي - ناصر ماهر - عبد الله السعيد - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي - يوسف أوباما - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.