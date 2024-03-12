محافظ مطروح يطمئن على حالة مصابي حادث ميكروباص الطريق الساحلي

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والصحية لمصابي حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالكيلو 23 طريق مطروح الإسكندرية، والذي أسفر عن إصابة 10 أشخاص بإصابات مختلفة تم نقلهم لمستشفى مطروح العام، ولم يسفر الحادث عن حدوث أى حالات وفاه.

ووجه محافظ مطروح بتقديم الرعاية والخدمات الطبية العاجلة واللازمة للمصابين وتذليل أى عقبات لمصابى الحادث وبالمتابعة المستمرة.

ومن جانبه أوضح الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة، أنه فور تلقي بلاغ من غرفة الرعاية الحرجة والعاجلة بالمديرية، عن وقوع حادث انقلاب سيارة بالكيلو 23 شرق مطروح، تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين مستشفى مطروح العام.

حيث اطمن الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح على حالة الوضع الصحى والخدمات المقدمة للمصابين ميدانياً بقسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى مطروح العام، يرافقه الدكتور إبراهيم الدمرداش مدير عام الطب الوقائي، والدكتور أحمد عماد منسق المبادرات، والدكتور صبرى شعبان مدير المستشفى، مشيرا إلى أنه تنوعت الإصابات ما بين بسيطة ومتوسطه وأخرى تحتاج تدخلات جراحية، وجرى تقديم الإسعافات اللازمة لهم، وتم حجز حالتين بالعناية المركزة وباقى الحالات بالقسم الداخلى ويجرى تقييم جميع الحالات.

وصرح الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة أن اقسام الطوارئ بالمستشفى تعمل على قدم وساق للتعامل مع الإصابات، وتم رفع درجة الاستعداد واستدعاء للأطقم الطبية كاملة داخل المستشفى.

وقال الدكتور مصطفى أشرف مدير إسعاف مطروح أنه تم تلقي بلاغ بوقوع انقلاب سيارة ركاب بعد بوابة الكيلو 20 بمدخل مدينة مرسى مطروح بنحو 3 كيلو متر، وتحركت 7 سيارات إسعاف خلال أقل من ثلاثة دقائق لنقل المصابين.

وفي ذات الإطار اطمأن وكيل وزارة الصحة من توافر فصائل الدم ومشتقاته ببنك الدم التخزينى بالمستشفى وجاهزية الأقسام الحرجة (العناية المركزة) لاستقبال الحالات وجاهزية قسم عمليات الطوارئ فى حالة الحاجة الى التدخلات الجراحية العاجلة للمصابين، وجارى حاليا تقديم كافة أوجه الدعم الطبي والنفسي للمصابين وأسرهم.

وقدم "سالم" الشكر للفريق الطبي والاداري بمستشفى مطروح العام على التدخل السريع وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والطبية لمصابى الحادث، وحثهم على التفانى فى العمل من أجل تقديم خدمة طبية أفضل لساكنى المحافظة وزائريها من مختلف الجنسيات .

وأكد "سالم" على انعقاد غرفة الأزمات الرئيسية بديوان المديرية للربط بين غرف الأزمات بكافة مصر المستشفيات التابعة لتقديم الدعم على مدار الساعة، والعمل على تذليل أى عقبات فور حدوثها، بما يسهم في تقديم الخدمات الطبية تشخيصية وعلاجية لائقة لأبناء وزائرى مطروح بجميع المراكز .