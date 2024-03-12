تعرف على الفرق بين "العقل - المخ - الذهن"

هناك ثلاثة مصطلحات متداولة عن المخ والعقل والذهن ربما يعتقد البعض انهم كلمات لمعنى واحد ولكن كل كلمة لها تفسير مختلف فحتي العقل والمخ يمكن استخدامهم بشكل متبادل حيث أن العقل مرتبط بالدماغ، ويعتبر العقل شيئا ماديا بينما الذهن شيئا عقليا حيث يتكون العقل من خلايا عصبية ويمكن لمسه بينما لا يمكن لمس الذهن، وتوضح "البوابة نيوز" الفرق بين كل منهما.



-العقل:

هو العضو المركزي في الجهاز العصبي للإنسان، ويتكون من الأوعية الدموية والخلايا العصبية، وله شكل وهيكل محدد، وينسق الحركات والمشاعر والوظائف المختلفة للجسم، ويمكن لمس العقل على عكس الذهن، وعقل الإنسان هو ما يتحكم فيه ولا يتحمل الإنسان بعقله.



-الذهن:

هو قدرة تظهر الظواهر العقلية مثل الإدراك، الإحساس، التفكير، الاسدال، الذاكرة، لا يتكون من أي خلايا وهو فرضي، لا يوجد لديه شكل وهيكل محدد، ويشير إلى ضمير الشخص، الفهم، عملية التفكير، ولا يمكن لمس الذهن.

-الدماغ:

يتحكم في ما تفكر فيه وما تعشر به وكيف تتعلم وتتذكر والطريقة التي تتحرك وتتحدث بها ولكنه يتحكم أيضا في امور لا تشعر بها كثيرا مثل نبض قلبك وهضم طعامك، والدماغ مثل جهاز الكمبيوتر يتحكم في جميع وظائف الجسم وبقية الجهاز العصبي ويحتوي على اعصاب متشبعة تمتد إلى كل أعضاء وجزء من الجسم.



-المخ:

هو العضو الذي يساعد العقل على تنفيذ عملياته والتفاعل مع البيئة حيث يعتبر العقل هو الجزء الواعي والذي يتحكم في التفكير والادراك واتخاذ القرارات بينما المخ هو الجزء البيولوجي والعضوي الذي يساهم في تمكين لعقل من ممارسة وظائفه.

-الفكر:

هو عملة عقلية والأفكار جزء من العقل او تظهر للعقل بينما المخ هو كيان مختلف عن العقل حيث يمكن رؤيته وتصويره.

-الفرق بين العقل والأفكار:

الفكرة جزء من العقل لأن العقل مكون من ملايين وملايين من الأفكار والفكرة شيء مادي حقيقي يشعل مساحة عقلية في الدماغ والعقل تبني الفكرة داخل الدماغ مع الوقت باستخدم العقل.