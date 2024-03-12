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الثلاثاء 12 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

أول قرار لترامب حال فوزه في انتخابات الرئاسة الأمريكية

ترامب
ترامب
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قرر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أن يفرج عن من سماهم بـ"الرهائن" من مهاجمي مبنى الكابيتول مطلع العام 2021، فور فوزه بالانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل.
جدير بالذكر أن عدد من أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب اقتحموا مبنى الكونجرس الأمريكي، في 6 يناير 2021، بدفع من اتهاماته بحصول عمليات تزوير في الانتخابات الرئاسية التي خسرها لصالح منافسه الديمقراطي جو بايدن، وسعيًا لعدم تثبيت نتائج هذه الانتخابات رسميًا.
كما أكد ترامب في تدوينة له عبر منصة تروث سوشيال، أنه سيغلق الحدود مع المكسيك، فور نجاحه في انتخابات الرئاسة المقلة المقرر عقدها في 20 نوفمبر 2024.

أول قرار ترامب فوز انتخابات الرئاسة الامريكية