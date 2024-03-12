وزير الشباب يبحث مستجدات التعاون المشترك مع الجامعة البريطانية بمصر

التقي الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الدكتور محمد لطفي إبراهيم، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، لبحث مستجدات التعاون المشترك، في إطار بروتوكول التعاون بين وزارة الشباب والرياضة والجامعة البريطانية، لتعزيز مجالات التعاون في القطاع الشبابي والرياضي، بحضور لفيف من قيادات الوزارة والجامعة.

وخلال اللقاء، تم الاتفاق علي البدء في تطبيق برنامج "Elite National Coach" بمقر الجامعة البريطانية لمدربي المنتخبات الوطنية في كرة القدم بجميع المراحل، بالإضافة إلى أفضل المدربين المصريين بالدوري الممتاز، وذلك خلال شهر مايو المقبل بمشاركة خبراء من جامعة مانشستر متروبوليتان ولمدة أسبوع، لما تمتلكه من خبرات علمية، وتواجدها في مدينة مانشستر وتعاملها مع أندية عالمية.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أهمية دور الجامعات في تنمية مهارات الشباب وتمكينهم من المشاركة في مختلف مجالات الحياة، مشيراً إلى أن الجامعة البريطانية تُعد من الجامعات الرائدة في هذا المجال، مشيداً بالنهج الذي تتبعه الجامعة البريطانية في التعامل مع الطلاب.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن البرنامج التدريبي المستهدف لمدربي المنتخبات الوطنية، أنه سيكون مع الجامعة البريطانية في مصر بالشراكة مع جامعة مانشستر متروبوليتان، وهو أول برنامح تدريبي في كرة القدم لتطوير وبناء قدرات مدربي المنتخبات الوطنية، من خلال انتقاء المدربين الواعدين من اللجنة العلمية والفتية بالوزارة مع الإتحاد المصري لكرة القدم والخبراء والمعنيين، بدءً من مدرب المنتخب الأول مرورًا بالاوليمبي والشباب وكافة المراحل العمرية، مع الاستعانة بهذا البرنامج في المشروعات القومية بالوزارة.

ووجه وزير الرياضة بضرورة العمل على تسريع وتيرة الأعمال والانتهاء من كافة التجهيزات للبدء في تنفيذ البرنامج، كأحد البرامج التدريبية التي تسعي وزارة الشباب والرياضة لتنفيذها من خلال التعاون والتشبيك مع الجهات الشريكة التي تمتلك خبرات عملية وعلمية في هذا المجال.

من جانبه، أكد الدكتور محمد لطفي إبراهيم، رئيس الجامعة البريطانية بمصر علي حرص الجامعة على التعاون مع وزارة الشباب والرياضة لتحقيق أهدافها في تنمية مهارات الشباب وتمكينهم من المشاركة في مختلف مجالات الحياة، مشيداً بالجهود التي تبذلها وزارة الشباب والرياضة في تنمية مهارات الشباب وتمكينهم من المشاركة في مختلف مجالات الحياة.