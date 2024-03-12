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الثلاثاء 12 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

الجيش الأمريكي: 500 جندي يشاركون في بناء رصيف بحري بغزة

الجيش الأمريكي
الجيش الأمريكي
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أعلن الجيش الأمريكي عن مشاركته في بناء رصيف بحري في غزة، إذ يشارك 500 جندي أمريكي في عملية البناء.

كما أكد الجيش أن الرصيف يبنى على بعد ميلين من شاطئ غزة، ولن يكون لدى الولايات المتحدة أي جندي لها على الأرض.
في حين يهدف هذا المشروع إلى تحسين وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وتخفيف حدة الأزمة الإنسانية في القطاع.
بينما من المقرر أن يستغرق بناء الرصيف 60 يومًا، ومن المتوقع أن يبدأ العمل به في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.
في حين يُعدّ هذا المشروع جزءًا من جهود الولايات المتحدة لتحسين الأوضاع في غزة، ودعم عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.


 

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